House of the Dragon saison 1 : la série est géniale, mais inutile de la regarder, la fin a déjà été spoilée dans Game of Thrones

Quand Game of Thrones spoilait House of the Dragon

House of the Dragon vient tout juste de débuter avec seulement trois épisodes au compteur, mais la nouvelle série adaptée de l'univers imaginé par George R.R. Martin est déjà un véritable succès avec près de 11 millions de téléspectateurs sur HBO aux USA. De quoi nous prouver que les fans de Game of Thrones, la série dont elle est le spin-off, étaient en manque de telles aventures, et soulager les créateurs qui ont fait le pari de s'intéresser aux ancêtres de Daenerys, plus de 100 ans avant sa naissance.

Pourtant, quand on y pense, malgré ses innombrables qualités (casting, photographie, réalisation, effets spéciaux...), cette série est presque inutile. La raison ? Etant donné qu'il s'agit d'une prequelle, la finalité de l'histoire mise en scène actuellement à l'écran est déjà connue. Oui, là où House of the Dragon prend son temps pour installer les enjeux et notamment l'évolution de Rhaenyra (Emma D'Arcy / Milly Alcock), qui doit faire face à son oncle Daemon (Matt Smith) et à la nouvelle famille de son père Viserys I (Paddy Considine), le sort de la célèbre Princesse héritière a été révélé par le passé.

Le cours d'Histoire de Joffrey

Souvenez-vous, c'est dans l'épisode 4 de la saison 3 de Game of Thrones que le destin de la Targaryen nous était dévoilé pour la première fois. A l'occasion d'une discussion entre Joffrey Baratheon et Margaery Tyrell, le terrible vilain de la série profitait d'une petite visite dans les sous-sols de King's Landing pour donner un cour d'Histoire à sa fiancée.

A cet effet, en plus de se moquer d'Aerien Targaryen en relevant la présence de son urne, "Il pensait que boire du feu grégeois lui permettrait de se transformer en dragon. Il s'est bien trompé", Joffrey nous révélait ce qui sera prochainement diffusé dans HOTD. "Rhaenyra Targaryen a été assassinée par son frère. Ou plutôt, son dragon, annonçait-il ainsi. Il l'a mangé, sous le regard de son propre fils. Ce qu'il reste d'elle a été enterré dans la crypte."

Vous avez bien lu, alors même que Rhaenyra n'est déjà pas très fan de la présence d'Aegon dans les épisodes actuels du spin-off - son demi-frère né de la relation entre son père et Alicent Hightower qui pourrait menacer sa succession sur le Trône de Fer, ses craintes finiront tristement par se confirmer dans le futur. Vie de merde.