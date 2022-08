"Les frissons", "Légendaire", "Un sans faute"... l'épisode 1 de House of the Dragon fait replonger les fans français

Trois ans après la diffusion du dernier épisode de Game of Thrones, l'univers de George R.R. Martin a fait son grand retour sur nos écrans ce dimanche 21 août 2022 sur HBO (USA) et lundi 22 août 2022 sur OCS (France) avec l'épisode 1 de House of the Dragon, le tout premier spin-off officiel du Trône de Fer.

Un spin-off fidèle à sa grande soeur

Pour cette nouvelle série, on assiste à un retour en arrière passionnant de près de 200 ans avec une histoire centrée cette fois sur la Maison Targaryen - qui domine Westeros grâce à ses dragons, et plus précisément sur les prémices de sa chute avec les premières tensions internes qui mèneront à la terrible Danse des dragons qui a marqué l'Histoire.

Et comme on a pu le découvrir dans ce premier épisode, Ryan Condal et Miguel Sapochnik (les showrunners) respectent à la lettre la recette qui a longtemps fait le succès de Game of Thrones avec un casting parfaitement choisi qui nous livre des performances puissantes, le choix d'une BO épique, une mise en scène créative avec des plans sublimes portés par des décors et costumes magnifiques et bien évidemment, une dose de drama prenante ponctuée par énormément de violence, des coulées de sang et du sexe.

Enorme carton pour le lancement d'House of the Dragon

De quoi permettre à cet univers de se réconcilier avec le public après la terrible déception de la saison 8 de GoT ? A priori, la réponse est oui. Si les téléspectateurs juraient en 2019 qu'ils ne pardonneront jamais à David Benioff & D. B. Weiss et HBO de leur avoir "volé" la fin idéale en précipitant la conclusion avec des épisodes jugés comme bâclés, ils étaient pourtant présents ce week-end afin de découvrir House of the Dragon.

Selon les premiers rapports des sites américains, ce sont près de 10 millions de téléspectateurs qui se sont réunis dimanche soir devant HBO et HBO Max aux USA, ce qui a permis à la série de décrocher le record du meilleur lancement pour une nouvelle série pour la chaîne. A titre de comparaison (même si elle n'est pas totalement juste), il n'y avait "que" 6,8 millions de téléspectateurs (sur une semaine) devant l'épisode 1 de Game of Thrones en 2011.

"Chaque épisode va être légendaire"

Et les avis reflètent-ils ces bonnes audiences ? Là aussi, les dirigeants d'HBO peuvent souffler, les retours sont effectivement très bons. "Ce premier épisode est incroyable. Les frissons dès les premières minutes, c'est un vrai bonheur de se replonger dans cet univers" peut-on lire sur Twitter, tout comme, "Je suis beaucoup trop hype pour la suite, l'ambiance est folle et il me hâte de savoir la suite".

Si le plus important sera de voir à quel point le public sera fidèle au fil des épisodes afin d'espérer le feu vert à une saison 2, les premiers commentaires sont extrêmement positifs : "Oui House of the Dragon a bel et bien l'air de suivre les traces de Game Of Thrones, chaque épisode va être légendaire, on n'est clairement pas prêt" ou encore, "Je m'étais promis de ne plus tomber dans le piège de Georges RR Martin mais c'est trop tard".