House of the Dragon : peut-on regarder le spin-off sans avoir vu ou aimé Game of Thrones ?

Un plaisir décuplé pour les fans de la première heure

En revanche, le plaisir de découvrir House of the Dragon est-il plus grand quand on a vu Game of Thrones ? On est évidemment tenté de répondre "oui". Premièrement, cette série apparaît presque comme une récompense pour les fans de la première heure puisque l'on peut ENFIN découvrir l'envers du décor qui a mené à la chute des Targaryen dans le futur (chose qui était souvent mentionnée mais jamais montrée à l'époque de GoT), ce qui est particulièrement réjouissant.

Surtout, là où Game of Thrones avait pris son temps pour mettre en scène les personnages les plus impressionnants de l'histoire, à savoir les dragons de Daenerys (on les voyait grandir à l'écran), House of the Dragon - comme son titre l'indique, y va franco dès l'épisode 1 et nous offre une multitude de séquences épiques ou juste kiffantes avec ces créatures. Autant dire que le bonheur de les voir en action est décuplé après une décennie de (presque) frustration.

Deuxièmement, le plaisir de redécouvrir certains décors cultes est indescriptible et consolide même notre attachement aux nouvelles intrigues, d'autant plus que l'on sent que les créateurs s'amusent parfois à mettre en place quelques clins d'oeil discrets à travers certains plans. Même chose pour la musique qui emprunte énormément à Game of Thrones, ce qui ravive des souvenirs et facilite notre immersion dans cet univers.

Troisièmement, le fait d'être un habitué de Game of Thrones est également un avantage face à la découverte de certaines séquences dans House of the Dragon. Si on ne peut pas dire que la série de 2011 était subtile dans son traitement de la violence ou du sexe à l'écran, tout s'était fait progressivement. A l'inverse, ce spin-off prend pour acquis que l'on connait les codes de cet univers et les créateurs se lâchent donc d'entrée. Oui, préparez-vous psychologiquement à suivre une scène difficilement soutenable dès l'épisode 1 qui, bien qu'importante, reste en tête et nous fait comprendre que les limites seront très fines ici.