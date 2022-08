House of the Dragon : où et à quelle heure regarder le spin-off de Game of Thrones en France ?

Par Quentin Piton Journaliste Séries - Ciné Journaliste spécialisé dans les séries, le cinéma, mais également les anime et mangas. Passe son temps à rêver d'Emma Watson, considère Olivier Giroud comme le GOAT et refuse de parler avec ceux qui sont contre la vérité absolue qui est : How I Met Your Mother est une meilleure série que Friends.

C'est officiel, l'univers de Game of Thrones est de retour. Ce dimanche 21 août 2022, HBO débutera la diffusion de la saison 1 de House of the Dragon, son spin-off, aux USA. Et bien évidemment, cette nouvelle série centrée sur les Targaryen et portée par Matt Smith et Olivia Cooke sera également disponible en France. Où la voir ? A quelle heure sera-t-elle diffusée ? On vous dit tout.