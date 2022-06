Game of Thrones : Jon Snow va avoir droit à son spin-off, Kit Harington au casting pour cette suite ?

Vous n'avez pas aimé la fin de Game of Thrones ? Bonne nouvelle, une suite est finalement en préparation. Enfin presque. Alors que HBO diffusera dès le 22 août 2022 House of the Dragon, le tout premier spin-off de cette cultissime série, Le Hollywood Reporter annonce aujourd'hui que la célèbre chaîne américaine aurait également donné son feu vert à un autre projet très excitant.

Jon Snow bientôt de retour ?

Au programme cette fois ? Il s'agirait tout simplement d'une nouvelle série en live-action centrée sur le personnage de Jon Snow. Et la bonne nouvelle, c'est que Kit Harington, son emblématique interprète, serait bien évidemment attaché à ce spin-off dans le cas où celui-ci serait véritablement commandé.

Pour l'heure, aucune information sur l'histoire à venir n'a encore été révélée, si ce n'est que cette série se déroulera après les événements de la saison 8 et suivra donc la nouvelle vie du neveu/copain de Daenerys loin de Westeros, exilé derrière le Mur en compagnie du peuple libre (aka les sauvageons).

Autrement dit, on ne sait pas encore si ce spin-off sera uniquement porté par Jon Snow ou si on pourra à l'inverse y retrouver d'autres personnages cultes comme Arya (Maisie Williams) partie faire le tour du Monde, Sansa (Sophie Turner) devenue la Reine du Nord ou encore Bran (Isaac Hempstead-Wright) nouveau roi du Trône de Fer, toujours vivants dans cet univers. Mais comme le précise le Hollywood Reporter, "en théorie, ce projet ouvre la porte à de telles apparitions". Difficile de ne pas être hypé.

Une théorie prochainement validée ?

Mieux, alors que la fin de Game of Thrones voyait Bran s'interroger sur la location de Drogon, parti avec le cadavre de sa mère, cette suite pourrait potentiellement mettre en scène l'une des plus grosses théories de cet univers : le retour à la vie de Daenerys. Oui, alors que l'on apprenait que le dragon aurait été aperçu à Volantis, cela sous-entendait que l'animal aurait rejoint Kinvara, la Grande Prêtresse du Temple Rouge, qui n'a jamais caché être fan de la Targaryen.

Or, quand on sait que les Prêtresse ont le pouvoir de résurrection (poke Melisandre avec Jon Snow) et qu'Emilia Clarke, l'interprète de l'héroïne, n'a jamais caché sa déception face à sa mort, on comprend que les espoirs de retrouvailles entre Jon et Danny sont permis !

Un projet très excitant et prometteur sur le papier qui, on l'espère, sera véritablement validé par HBO. On croise les doigts pour que l'équipe créative soit convaincante et efficace. Seule crainte ? Les chances de voir Jon Snow survivre à deux fins de séries Game of Thrones sont plutôt minces... On peut déjà préparer nos mouchoirs.