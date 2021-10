House of the Dragon saison 1 : premier teaser très intense du spin-off de Game of Thrones

House of the Dragon débarque l'an prochain

Game of Thrones a pris fin en 2019, mais l'univers imaginé par George R.R. Martin fera son grand retour sur nos écrans en... 2022. En effet, comme vient de le rappeler HBO, c'est House of the Dragon - le premier spin-off officiel de la cultissime série, qui sera donc diffusé l'an prochain sur... HBO Max, sa propre plateforme de streaming. Et pour la France ? Il faudra probablement compter sur OCS étant donné que ce nouveau site ne devrait pas être lancé chez nous avant 2023 (2026 au plus tard).

Premier teaser prometteur

Au programme de cette série dérivée ? L'histoire se déroulera près de 200 ans avant les événements du Trône de Fer et, comme son titre l'indique, se concentrera principalement sur la famille des Targaryen et sur la guerre interne entre les différents membres, connue dans les livres comme La danse des dragons.

Une intrigue passionnante sur le papier, à la fois éloignée et proche de ce que Game of Thrones a pu nous offrir, qui nous laisse déjà espérer du très grand spectacle à l'écran. On peut en effet le découvrir dans le premier teaser officiel dévoilé ce mardi 5 octobre 2021, tous les ingrédients habituels de GoT (tensions, violences, trahisons, costumes) seront sans surprise de retour pour notre plus grand bonheur, le tout porté par une mythologie bien plus importante, "Ce ne sont pas les rêves qui nous ont permis d'être rois, mais les dragons", et par un casting royal (Emma D'Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke) aux interprétations aussi folles qu'intenses.