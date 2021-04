House of The Dragon : premières images sur le tournage du spin-off de Game of Thrones

Deux ans après la diffusion du dernier épisode de Game of Thrones, l'univers imaginé par George R.R. Martin va prochainement reprendre vie sur HBO. Non, la saison 8 ne va pas avoir le droit à une nouvelle version malgré les critiques des fans, c'est le tournage de House of the Dragon, son premier spin-off, qui vient de débuter à Cornwall (Angleterre).

Au programme ici ? Cette nouvelle série se déroulera près de 300 ans avant les événements du Trône de Fer et, comme son titre l'indique, se concentrera principalement sur la famille des Targaryen et sur la guerre interne entre les différents membres, connue dans les livres comme "La danse des dragons".

Premières images de tournage pour House of the Dragon

Et forcément, étant donné que l'histoire de cette série se déroulera avant celle de Game of Thrones, son casting sera composé de nouveaux acteurs. Ainsi, sur les premières images du tournage qui ont déjà fuité (chose qui était déjà fréquente sur GoT et qui énervait les producteurs vis-à-vis des spoilers), on peut notamment y retrouver Matt Smith (Doctor Who, The Crown) dans la peau du Prince Daemon Targaryen aux côtés de Emma D'Arcy (Truth Seekers) qui incarnera la Princesse Rhaenyra.

Que peut-on retenir de ces premières images ? A priori, House of the Dragon devrait être dans la lignée du travail effectué sur Game of Thrones. Pas de fonds verts en studio ici, le tournage aura bien lieu en extérieur et mettra en scène de magnifiques décors (cette plage est déjà folle et on a hâte de découvrir plus en profondeur l'île de Peyredragon).

De même, les costumes semblent superbement soignés et nous promettent là aussi d'en prendre plein les yeux avec de nombreux détails. Enfin, difficile de ne pas en parler : ce spin-off sera également celui des perruques. Cependant, à l'instar d'Henry Cavill dans The Witcher, on n'est pas encore totalement convaincu tant elles sonnent faux... A voir ce qu'elles donneront à l'écran.