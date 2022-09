Une erreur repérée dans l'épisode 3 de House Of The Dragon : la préquelle de Game Of Thrones a son "moment de tasse de café"

Tout fan de Game of Thrones se souvient du coup du gobelet Starbucks oublié dans l'épisode 4 de la saison 8. Un gobelet avait été tout simplement oublié sur le plateau - et personne ne s'en est rendu compte avant la diffusion. L'erreur a bien sûr été immédiatement corrigée par HBO et l'épisode a été retouché. Les petites gaffes de ce genre sont assez courantes dans les films et de séries, et certains fans se font un plaisir de les chercher. Dans l'épisode 3 de House of the Dragon rien n'était oublié sur le plateau... mais un effet n'était pas terminé.

Cette erreur qui s'est glissée dans House of the Dragon

Dans une scène de l'épisode 3, le roi Viserys Targaryen (Paddy Considine) a miraculeusement retrouvé ses deux doigts, amputés dans l'épisode 2. Enfin, presque. Dans l'épisode, on peut voir que le personnage a deux doigts verts qui devaient être retirés en post-production à l'aide d'effets visuels. L'image étant plutôt sombre, certains n'ont rien remarqué, l'équipe de la série comprise. Sauf que les internautes, eux, ont bien observé.

Sur Twitter, certains ont posté les captures de cette scène version éclaircie et là, on se rend bien compte du gros fail :