"Incroyable", "nul"... Personne n'est d'accord sur le générique de House of the Dragon

A la suite d'un épisode 1 sans générique, House of the Dragon a profité de l'épisode 2 - diffusé ce dimanche 28 août 2022 sur HBO aux USA, pour dévoiler son introduction tant attendue. Pourquoi un tel décalage ? "C'était une décision créative, avaient révélé Ryan Condal et Miguel Sapochnik (les créateurs) auprès de ET. Il nous semblait important de comprendre qu'une fois le rideau levé, façon de parler, avoir un tel générique apparaîtrait comme une récompense. Mais avant, nous voulions entrer dans le vif du sujet et mettre en place l'histoire".

L'arbre généalogique sanglant des Targaryen se dévoile

Aussi, après la mise en place des personnages, de l'univers et des enjeux du spin-off de Game of Thrones la semaine passée, on a donc enfin pu découvrir son opening ce week-end. Résultat ? On ne va pas le cacher, il est difficile de ne pas se sentir arnaqués. Alors attention, on le précise tout de suite, ce générique est visuellement d'une beauté absolue.

Là où le générique de Game of Thrones nous présentait une incroyable carte animée de Westeros et des différentes Maisons, celui d'House of the Dragon prend des allures d'arbre généalogique sanglant des Targaryen. Une idée brillante qui retrace avec beauté l'histoire de cette famille pas comme les autres, mais également inquiétante puisque cela laisse donc entendre que l'ouverture au monde que l'on pouvait espérer pour l'avenir n'aura pas nécessairement lieu.

Une musique en mode copier/coller

Mais alors, où ce cache ce sentiment d'arnaque ? Dans la musique utilisée, tout simplement. A notre grande surprise, Ryan Condal et Miguel Sapochnik ont décidé de réutiliser Main Title de GoT (Yep, ils ne s'étaient pas foulés pour le titre à l'époque) signée Ramin Djawadi en 2011.

Alors oui, celle-ci est sublime, épique et cultissime, mais il est décevant de voir House of the Dragon se réapproprier ce thème alors même que l'histoire se déroule 200 ans auparavant et ne raconte pas la même chose. Là où Game of Thrones voyait le monde de Westeros s'affronter, puis s'unir face à un danger commun, le spin-off est avant tout centré sur la déchéance d'une famille. Aussi, même si elle partage des décors communs et quelques références, il aurait été logique de voir la série bénéficier de son propre thème.

Quand on repense à celui de l'excellente série His Dark Materials qui emprunte un peu au travail de Ramin Djawadi, on réalise que cela n'avait rien d'impossible et que ça aurait pu donner quelque chose d'original et réjouissant.