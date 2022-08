House of the Dragon saison 1 : pourquoi il n'y a pas de générique ? On a la réponse (et elle est rassurante)

Pourquoi il n'y a pas de générique dans l'épisode 1 de House of the Dragon ?

Pari gagné pour HBO. Suite à la diffusion de l'épisode 1 de la saison 1 de House of the Dragon (le spin-off de Game of Thrones), ce dimanche 21 août 2022, les premiers retours des téléspectateurs - qui ne voulaient pourtant plus entendre parler de l'univers de George R.R. Martin après la déception du final de la série d'origine, se sont tous révélés positifs.

Que ce soit pour les costumes, les décors, le talent du casting, la puissance des intrigues ou de la mise en scène, il n'y a pas un aspect du spin-off qui n'a pas été approuvé et salué par les fans. Ah si, un petit : où était le générique ?! Alors que l'opening de Game of Thrones était un personnage à part entière de la série, que ce soit grâce à la musique ou à l'animation de Westeros à l'écran (qui évoluait en fonction des épisodes et saisons), House of the Dragon a étonnamment débuté par une simple animation de l'emblème des Targaryen, les héros de cette fiction, et c'est tout.

Une surprise à venir

Une déception pour le public qui s'attendait logiquement à vibrer devant un nouveau chef d'oeuvre d'intro (récompensé aux Emmy Awards), mais un choix nécessaire selon les créateurs. "C'était une décision créative, ont révélé Ryan Condal et Miguel Sapochnik auprès de ET. Il nous semblait important de comprendre qu'une fois le rideau levé, façon de parler, avoir un tel générique apparaîtrait comme une récompense. Mais avant, nous voulions entrer dans le vif du sujet et mettre en place l'histoire".

Autrement dit, il faut voir l'épisode 1 comme une longue introduction à ce nouvel univers et c'est bien à partir de l'épisode 2 qu'House of the Dragon débutera réellement son récit. De fait, oui, vous pouvez souffler : dès ce dimanche 28 août sur HBO et lundi 29 août sur OCS, un véritable générique nous sera réellement proposé ! Hallelujah.

En revanche, si Ramin Djawadi devrait à nouveau être responsable de la musique, aucun détail sur le rendu graphique n'est encore connu. Malgré tout, si l'on se fie au concept de la série qui semble, pour le moment, uniquement se concentrer sur les Targaryen et King's Landing (là où Game of Thrones était une ouverture au monde et aux familles), on imagine que les créateurs ne mettront pas en scène une nouvelle carte. A suivre.