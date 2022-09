House of the Dragon saison 1 : ces deux actrices vont quitter la série, mais...

Rhaenyra et Alicent voient double dans House of the Dragon

Après un premier saut dans le temps de quelques années entre les épisode 2 et 3 de la saison 1 d'House of the Dragon, préparez-vous à voir la série accélérer à nouveau sa chronologie dans la seconde partie. En effet, là où les versions adolescentes de Rhaenyra et Alicent ont été introduites à l'écran par les excellentes Milly Alcock et Emily Carey, la suite de la série mettra finalement en scène des versions adultes de ces héroïnes, incarnées cette fois par Emma D'Arcy et Olivia Cooke.

Un changement frustrant ? Rassurez-vous, cette évolution ne devrait pas ruiner votre visionnage. Emily Carey a tenu à le confier au Hollywood Reporter, tout a été fait pour que la succession à l'écran apparaisse comme crédible : "L'une des choses importantes pour moi a été d'observer le travail d'Olivia. Et notre de style de jeu est assez similaire ce qui est, je pense, quelque chose qui a attiré les showrunners". Elle l'a ensuite ajouté, "Ce qu'ils recherchaient en priorité, c'était de s'assurer que l'on puisse faire les mêmes choix pour ainsi montrer que l'on incarne le même personnage". Bref, tout comme dans The Crown, cette évolution apparaîtra comme fluide et naturelle.

Les versions jeunes de retour en saison 2 ?

Par ailleurs, si les présences de Milly Alcock et Emily Carey nous manqueront grandement tant les deux comédiennes ont su proposer en l'espace d'une poignée d'épisodes quelque chose de fort avec ces personnages, quitte à vivre des tournages parfois compliqués, l'idée de possiblement les retrouver dans le futur à l'occasion de flashbacks n'est pas à exclure.

"C'est quelque chose dont nous avons parlé, il y a déjà eu des discussions, a admis l'actrice. Mais en toute honnêteté, je ne sais absolument rien de la suite et je n'ai aucune idée [de si ça se fera]". Elle l'a malgré tout assuré, elle sera la première à motiver les scénaristes à écrire de telles séquences : "Evidemment que j'adorerais revenir. Cela dépendra de la façon dont ça sera reçu et jusqu'où ils veulent amener la série pour la suite".

Après tout, Emily Carey l'a rappelé, les scènes avec les jeunes Rhaenyra et Alicent ont un rôle particulièrement cruciale dans ce spin-off, puisqu'elles nous permettent d'apprécier au mieux les intrigues des versions plus âgées de ces héroïnes et de les humaniser : "C'est important pour Ryan Condal et Miguel Sapochnik [les showrunners] de montrer l'origin story sur la façon dont ces femmes sont devenues celles que l'on connait dans le livre Fire & Blood. Vous devez passer suffisamment de temps à suivre la façon dont Milly et moi interagissons pour comprendre leurs aventures, leurs relations avec les gens autour d'elles et le monde."

Avec une saison 2 déjà commandée par HBO, on ne peut donc qu'espérer que les auteurs sauront rapidement en profiter pour mettre ça en scène.