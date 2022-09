"J'étais inquiète" : une actrice parle de sa scène de sexe effrayante dans House of the Dragon

House of the Dragon n'en est qu'à ses débuts, mais le spin-off de Game of Thrones nous a déjà offert une compilation des moments forts de sa grande soeur : une mort choquante dans l'épisode 1, des dragons et des complots dans l'épisode 2, une grosse bataille dans l'épisode 3 et finalement, du sexe dans l'épisode 4 diffusé ce dimanche 11 septembre sur HBO aux USA. Et pour l'occasion, les scénaristes se sont lâchés pour nous mettre mal à l'aise.

Une scène de sexe très glauque

Ainsi, en plus d'une séquence incestueuse qui a probablement dû exciter tous les Lannister de ce monde, c'est une scène au lit entre Alicent et le roi Viserys qui s'est révélée particulièrement cringe. Si on se doutait évidemment que tous les deux avaient déjà eu quelques rapports par le passé (poke la naissance de Aegon et l'autre bébé), on n'avait en revanche encore jamais assisté à leurs galipettes sous la couette.

C'est donc désormais chose faite, pour notre plus grand malheur. Et pour cause, comment ne pas trouver cette séquence ultra glauque quand on sait qu'Alicent n'est qu'une ado, là où le père de Rhaenyra approche de la cinquantaine ?! Et ce n'est pas l'attitude totalement inerte de la jeune femme durant ce passage, comme éteinte par ce moment qu'elle aurait aimé ne pas vivre, qui nous a rassuré. Là où l'héroïne incarnée par Emily Carey a été poussée par son père à charmer le roi pour succéder à Aemma Arryn, ce moment intime se rapprochait nettement plus du viol que de la passion amoureuse.