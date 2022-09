"C'est dégueulasse", "Ils ont un sérieux problème" : une scène dérangeante d'House of the Dragon énerve les fans

Un mois seulement après ses débuts aux USA, House of the Dragon se retrouve déjà au centre d'une deuxième grosse polémique après celle liée à l'accouchement sanglant. Ce dimanche 11 septembre 2022, alors qu'HBO diffusait l'épisode 4 de la saison 1 du spin-off de Game of Thrones, certains téléspectateurs ont en effet déploré la mise en avant d'une scène particulièrement gênante.

Les téléspectateurs saoulés par l'inceste

De quoi parle-t-on ? Comme on a pu le découvrir sur OCS en France, Rhaenyra - a été initiée au sexe par Daemon qui, après l'avoir amenée dans un bordel du royaume, a commencé à l'embrasser et à la toucher. Le twist ? La Targaryen n'a que 17 ans et Daemon est... son oncle. Une nouvelle scène d'inceste peu originale au regard de ce que l'on avait déjà pu découvrir dans GoT (Viserys et Daenerys, Cersei et Jaime) et qui a fait grincer de nombreuses dents.

Bien que cette relation ne soit pas allée très loin et que Rhaenyra ait finalement terminé sa soirée dans son lit, dans les bras de Sir Criston Cole (on n'était d'ailleurs pas loin d'un viol de la part de la princesse sur son garde du corps), les téléspectateurs ont rapidement déploré la glamourisation de la séquence avec un jeu sexy entre la nièce et l'oncle qui ne semblaient pas avoir de problèmes avec ce rapport.

>> House of the Dragon : la série est géniale, mais inutile de la regarder, la fin a déjà été spoilée dans Game of Thrones <<

"Euh l'épisode de House of the Dragon ? Non trop d'inceste dans une saga ça suffit" peut-on ainsi lire sur les réseaux sociaux, tout comme "Wesh ils jouent à quoi House of the Dragon inceste ???? En plus on dirait qu'elle a 15 ans la meuf c'est dégueulasse", "Mais GoT et du coup maintenant House of the Dragon aiment trop normaliser l'inceste hein leur truc deg, ils ont un sérieux problème à fantasmer sur ça limite" ou encore "House of the Dragon c'est vraiment GOT. Si y'a pas d'inceste le réalisateur il meurt".