House of the Dragon : au secours, il est temps que les créateurs corrigent cet énorme défaut qui nous brûle les yeux

Après seulement quatre épisodes diffusés sur HBO aux USA (et OCS en France), House of the Dragon est déjà adoptée du public. Malgré la pression de faire aussi bien que Game of Thrones, considérée comme l'une des plus grandes séries de l'histoire de la télévision, ce spin-off s'en sort haut la main et parvient à fasciner les téléspectateurs à travers de nouvelles intrigues passionnantes et séquences spectaculaires.

Cependant, si l'idée de mettre en scène la terrible "danse des dragons" qui mènera à la chute des Targaryen se révèle brillante tant cette famille ne ressemble à aucune autre au sein de cet univers, et si House of the Dragon peut compter sur le soutien d'HBO qui a sorti le chéquier pour payer les meilleurs effets spéciaux possibles (quel bonheur de voir régulièrement des dragons à l'écran), la série est également critiquée pour un élément très spécial : le ridicule des perruques portées par les acteurs.

>> "C'est dégueulasse", "Ils ont un sérieux problème" : une scène dérangeante d'House of the Dragon énerve les fans <<

Les perruques d'House of the Dragon dérangent

Qui dit "Targaryen" dit effectivement "personnages à la blondeur éclatante". Or, si cela ne posait pas de problèmes dans Game of Thrones grâce à l'unique présence de Daenerys autour de personnages "normaux", ce qui atténuait l'étrangeté de sa coupe de cheveux et donc notre regard posé sur celle-ci, l'omniprésence de héros Valyriens dans House of the Dragon met à l'inverse l'accent sur cette blondeur inédite.

Le problème ? A l'instar d'Henry Cavill dans The Witcher, le résultat est difficilement crédible tant l'utilisation de perruques est beaucoup trop visible. A notre grande (et mauvaise) surprise, l'équipe créative d'House of the Dragon ne semble pas avoir les moyens de travailler avec les meilleurs éléments possibles, ni même les connaissances nécessaires pour donner vie aux textures les plus fidèles possibles.

Aussi, quand Rhaenyra ne renvoie pas l'impression de porter un casque autour des vrais cheveux de Milly Alcock comme dans l'épisode 4, c'est la matière utilisée par les techniciens qui sonne faux avec un effet plastique façon costume trouvé à La Foir'Fouille. On pense notamment à ce moment dans l'épisode 3 où ses cheveux étaient éclaboussés de sang, mais où le mélange ne prenait absolument pas à l'écran tant le liquide semblait juste avoir été absorbé par cette paille ridicule.