Daemon immortel ? Viserys en momie... Rien ne va avec les âges des personnages dans House of the Dragon

Daemon Targaryen et Otto Hightower n'ont pas bougé en 8 épisodes, comme s'ils avaient la jeunesse éternelle

Rien ne va avec l'âge des personnages dans la saison 1 de House of the Dragon ! Pour rappel, les 10 épisodes de la saison 1 du spin-off de Game of Thrones reposent sur une temporalité d'environ 20 ans. Pour comprendre la série, il faut donc avant tout comprendre la chronologie des événements et le fait que les décennies passent, plus ou moins vite, selon les épisodes. Sauf que, parfois, c'est troublant et flou. Eh oui, parce que les acteurs n'ont pas souvent le même âge que leurs personnages. Petit rappel : Hollywood adore faire jouer un adulte dans le rôle d'un adolescent (Riverdale et ses lycéens de plus 20 ans, idem avec Gossip Girl où des adultes jouent des ados, Newport Beach...).

Et la confusion est encore plus grande dans House of the Dragon car certains personnages sont toujours incarnés par les mêmes acteurs tout au long de la saison 1, alors que d'autres personnages sont incarnés par d'autres acteurs au cours des épisodes. Du coup, ce n'est pas toujours cohérent. D'autant plus qu'ils ne vieillissent pas au même rythme.

Par exemple, Daemon Targaryen est joué par Matt Smith dans tous les épisodes. Et clairement, à part sa coupe de cheveux qui change, son visage reste identique au cours des 20 ans qui s'écoulent.