"Des figurants ont fait un 69 pendant 12 heures" : Milly Alcock revient sur une scène choc de House of the Dragon

House of the Dragon : Milly Alcock (Rhaenyra Targaryen) se confie sur la scène d'un baiser dans un bordel

Il y avait déjà de l'inceste dans Game of Thrones, entre Cersei Lannister et Jaime Lannister ou encore Daenerys Targaryen et Jon Snow. Et dans le prequel House of the Dragon, il y a encore des relations incestueuses. Notamment dans une scène de l'épisode 4 de la saison 1, dans laquelle Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock) et son oncle Daemon Targaryen (Matt Smith) échangent un baiser dans un bordel.

Milly Alcock a confié au New York Post qu'ils avaient chorégraphié le bisou des mois à l'avance : "Smith et moi étions en quelque sorte des amis. Donc, c'était assez confortable", "nous avions une coordinatrice d'intimité, et nous avons travaillé avec elle tout au long du processus de répétition et nous avons tout bloqué des mois auparavant".

"Il y avait des figurants qu'on venait de rencontrer et qui faisaient un 69 pendant 12 heures"

Et toujours à propos de cette scène intime, l'actrice de House of the Dragon a précisé : "Clare Kilner, notre metteuse en scène, s'est assurée que nous n'avions pas vu le bordel avant le tournage", "donc, c'était la première fois que nous marchions dans la maison close, et il la guide à travers la pièce avec tous ces autres corps. C'était assez choquant. On se dit : 'C'est un peu bizarre et stupide'".

"Il y avait des figurants qu'on venait de rencontrer et qui faisaient un 69 pendant 12 heures" a-t-elle ajouté pour donner un exemple concret, "C'est assez tordu. On se sentait un peu trop habillés, parce que tous les autres étaient nus".