"C'est LA star du moment mais elle est adorable" : Milly Alcock (House of the Dragon) débarque incognito dans une petite boutique à Paris, les vendeuses hallucinent

Imaginez un peu le choc. Vous êtes en train de taffer quand, tout à coup, l'une des plus grandes stars du moment débarque face à vous. Pas entourée d'une armée de gardes du corps mais simplement accompagnée de sa pote, Anaïs Gallagher (mannequin et fille de Noel Gallagher du groupe Oasis), en toute détente. C'est ce qui est arrivé aux vendeuses de la petite boutique Les Impertinentes, qui ont vu débarquer Milly Alcock dans leur magasin. Oui, oui, Milly Alcock, l'actrice principale de House of the Dragon, la série qui pulvérise tous les records.

Ce moment WTF nous rappelle la visite de Kim Kardashian et Kanye West dans un KFC à Paris. Cette fois, les morceaux de poulet frit sont remplacés par des fringues. Mais alors qu'on imagine les stars faire leur shopping du côté de l'avenue Montaigne et collectionner les sacs Vuitton, Dior ou Givenchy, c'est sur le quartier Montorgueil et la petite rue Tiquetonne du 2ème arrondissement de Paris que Milly Alcock a misé. Le vrai Paris. Et c'est dans une petite boutique indépendante que l'actrice d'House of the Dragon est allée faire son shopping, comme Madame Toutlemonde.

"Les Français n'ont pas encore trop vu la série"

Discrète, elle s'est contentée de choisir un pantalon et de filer en cabine pour l'essayer. Les deux vendeuses ont alors bugué. Entre deux chuchotements entre elles, elles finissent par poser simplement la question à l'actrice : "c'est bien vous... ?!".

Face à sa confirmation, tout sourire, les vendeuses du magasin Les Impertinentes hallucinent et lui expliquent qu'elles parlaient encore de la série cinq minutes plus tôt. Elles s'étonnent qu'une telle star se promène si simplement, sans se faire suivre par une horde de fans. "Je crois que les Français n'ont pas encore trop vu la série" explique Milly Alcock, même si elle ajoute qu'elle sent quand même que le regard des gens a changé et qu'on la fixe bien plus qu'il y a encore quelques mois.

Milly Alcock fait demi-tour pour taper la pose

Et alors qu'elle a craqué sur le pantalon qui lui va divinement bien selon les vendeuses et sa pote Anaïs, l'actrice paie et continue sa virée, simplement "cachée" derrière ses lunettes de soleil. Dans l'excitation, la gérante du magasin, Olivia, n'a pas osé lui demander une photo. Dégoûtée, elle supplie sa vendeuse Emilie de tenter de la rattraper pour immortaliser ce moment. Déjà bien plus loin, l'actrice accepte pourtant de faire demi-tour pour poser avec plaisir, sac en main. "C'est LA star du moment mais elle est adorable ! On pensait qu'elle allait gentiment nous dire non mais elle est revenue avec le sourire, presque étonnée d'être considérée comme une star". Le souvenir a forcément terminé sur Insta.