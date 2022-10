House of the Dragon : ce personnage important du livre a été complètement zappé de la série

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

La saison 1 de House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones, approche lentement mais sûrement de sa fin sur HBO et OCS en France. Vous trouvez qu'il y a déjà trop de personnages ? Pourtant, l'un des personnages très importants du roman de George R.R. Martin n'est même pas encore présent ! Attention, cet article peut contenir des spoilers.

Daeron Targaryen n'apparaît que plus tard, pendant la guerre qui oppose le clan de Rhaenyra à celui d'Aegon II (le fils aîné d'Alicent et Viserys). Daeron se bat d'ailleurs pour l'armée Hightower, la famille de sa mère. Cette absence a donc évidemment été remarquée par les fans du livre mais George R.R. Martin les a rassurés : oui, Daeron existe bien dans l'univers de la série. "Oui, Alicent a donné quatre enfants à Viserys : trois fils et une fille. Leur plus jeune fils, Daeron, est à Oldtown, nous n'avons pas eu le temps de l'inclure cette saison" a-t-il assuré à Entertainment Weekly, laissant entendre que Daeron pourrait bien arriver dans la saison 2, déjà commandée par HBO, ou plus tard. >> Le saviez-vous ? La meilleure scène de House of the Dragon a été... totalement improvisée << L'autre intrigue passée à la trappe qui désespère l'auteur Le papa de Game of Thrones a également évoqué une intrigue un peu passée à la trappe : la relation entre Rhanyera (Emma D'Arcy) et Harwin Strong (Ryan Corr) qui n'a eu droit qu'à un tout petit peu de temps de présence à l'écran avant sa mort. Une chose qui semble avoir un peu déplu à l'auteur du roman.