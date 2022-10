Le saviez-vous ? La meilleure scène de House of the Dragon a été... totalement improvisée

Ce dimanche 9 octobre 2022, HBO a diffusé l'épisode 8 de la saison 1 de House of the Dragon (disponible sur OCS en France), déjà considéré par les fans comme le meilleur depuis le lancement de la série aux USA. Et parmi les magnifiques idées mises en scène cette semaine, il y a une séquence qui a retenu l'attention de tout le monde : l'entrée de Viserys dans la salle du trône et l'aide de Daemon pour l'accompagner.

Une magnifique scène sauvée... par le hasard

Là où les créateurs du spin-off de Game of Thrones s'étaient jusqu'à présent contentés de mettre l'accent sur les tensions / la jalousie / la rancoeur entre les deux frères, le personnage de Matt Smith est finalement apparu attristé et compatissant envers l'état du roi incarné par Paddy Considine, allant jusqu'à lui ramasser sa couronne tombée accidentellement sur le sol, avant de la lui redéposer sur la tête.

Un geste aussi classe qu'élégant qui a parfaitement marqué le respect et l'admiration retrouvés de Daemon pour Viserys, mais qui était surtout... le fruit d'un magnifique hasard. La réalisatrice Geeta Patel a effectivement profité d'une récente interview accordée à EW pour confesser que cet instant suspendu entre les deux Targaryen avait été improvisé durant le tournage.

Une improvisation de Matt Smith approuvée par tous

"Il y a ce moment dans la salle du trône où Daemon aide Viserys en haut des marches, car il est trop faible, il n'y arrive plus. Au début un soldat arrive pour le seconder, mais Viserys le repousse et dit, 'Non, non, non, je peux le faire moi-même'. Il a sa fierté, a dans un premier temps contextualisé la réalisatrice. Et puis une seconde personne arrive vers lui et, alors qu'il pense que c'est un autre soldat, il réalise que c'est en fait son frère".

Or, si l'aide de Daemon était donc écrite et voulue par l'équipe de HotD, c'est ce qui a suivi qui n'avait pas été anticipé. "Quand on a tourné ça - je pense qu'on était encore en pleine répétition le premier jour, la couronne est accidentellement tombée de la tête de Paddy, Matt l'a ramassée et on a continué la scène, a-t-elle confié. On n'a pas arrêté de filmer. Mais il y a eu une sorte de révélation dans cet instant là. Donc tous les trois on s'est ensuite réunis pour se dire, 'On a ressenti quelque chose. Comme un tournant dans leur relation'. C'est juste un moment silencieux important".

Une heureuse coïncidence qui a donc été ajoutée au scénario et qui, selon elle, a permis d'apporter une dimension encore plus grande à la série et de magnifier la relation entre les deux héros : "Je suis tellement reconnaissante que cet accident ait eu lieu, que la couronne soit tombée par erreur, parce qu'il s'est avéré, en tout cas pour moi, que ça a permis un moment très puissant et donné lieu à un tournant dans cette histoire. Là où elle avait débuté dès le pilot en mode 'Hey, je veux ta couronne' est s'est achevée du genre, 'Je te la remets en place et je vais t'aider à rejoindre ton trône'".

House of the improvisation, c'est pas mal aussi.