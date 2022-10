"On voit rien !" : l'épisode 7 d'House of the Dragon fait hurler les fans de la série

On ne sait pas en quelle année le mot "culot" - synonyme d'audace, a été inventé, mais on sait qu'il l'a été pour une raison bien précise : décrire le travail des créateurs d'House of the Dragon. Comme on a pu le découvrir ce lundi 3 octobre 2022 sur OCS lors du visionnage de l'épisode 7 de la saison 1, l'équipe du spin-off de Game of Thrones s'est en effet particulièrement bien moquée de nous.

Il va faire tout noir... dans House of the Dragon

Dans l'épisode en question (qui reste jusqu'à présent le meilleur de cette saison), les scénaristes ont eu la bonne idée d'imaginer une partie des intrigues durant la nuit. Que ce soit le vol en dragon d'Aemond, la petite partie d'inceste entre Daemon et Rhaenyra ou encore la bagarre entre cousins, puis le clash familial, on a ainsi été gâté en rebondissements épiques et scènes incroyables.

Enfin presque. Si on se doute que les séquences étaient fabuleuses, on n'est pas totalement certain de ce que l'on a vraiment vu. En cause ? A l'instar du désormais cultissime épisode The Long Night de GoT, ce Driftmark était plongée dans un noir si intense qu'il fallait carrément briser nos ampoules (éteindre la lumière ne suffisait pas) et plisser nos yeux jusqu'à la limite de les expulser de leurs orbites pour réellement voir et comprendre ce qu'il se passait à l'écran.