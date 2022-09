House of the Dragon : ces orgies étaient bien cachées mais les internautes les ont repérées et hallucinent

House of the Dragon : une célèbre actrice a repéré des orgies sur les tapisseries

Décidément, le spin-off de Game of Thrones est très hot ! Après des figurants qui ont fait un 69 pendant 12 heures sur le tournage, voilà que des orgies ont été repérées dans House of the Dragon. La série, diffusée sur HBO aux USA et sur OCS en France, a en effet beaucoup parler pour des détails sexy dans son décor : des tapisseries représentant des plans à trois (voire plus), différentes positions sexuelles... Bref, un feu d'artifice du cul !

C'est dans l'épisode 5 de la saison 1 de House of the Dragon que plusieurs internautes ont vu ces orgies en arrière-plan. Les tapisseries en question se trouvent dans les appartements de la reine consort Alicent (Emily Carey)... où elle passe du temps avec ses enfants. On les voit notamment quand Sir Criston Cole (Fabien Frankel) est convoqué par la reine.

Mais déjà, dans les épisodes précédents, dès l'épisode 1, on pouvait les voir à certains moments quand la chambre était occupée par la première femme de Viserys (Paddy Considine), Aemma Arryn (Sian Brooke) qui est morte dans cette même pièce. Et dans les appartements du roi aussi, des tapisseries coquines du même genre sont accrochée au murs. C'est donc vraiment un fil rouge pour les chambres à coucher royales de la série.

>> House of the Dragon saison 1 : la série est géniale, mais inutile de la regarder, la fin a déjà été spoilée dans Game of Thrones <<

Même l'actrice Julie Bowen, la Claire Dunphy de Modern Family, a remarqué ce décor pour le moins intriguant. Sur son compte Instagram, elle a posté une photo d'une des tapisseries avec 4 personnes en train de s'éclater. "On va parler du décor de la nurserie, n'est-ce pas ?" a-t-elle légendé, entre choc et amusement.