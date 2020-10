Game of Thrones : une fin bâclée ? Les créateurs regrettent certaines choses

Ce n'est pas un secret, une partie des fans de Game of Thrones a détesté la fin de la série d'HBO. Un mot un peu fort ? Pas tant que ça, puisqu'une pétition demandant à la chaîne américaine de produire une nouvelle version de la saison 8 a été signée par près de 2 millions de personnes.

De quoi décevoir de nombreux acteurs, prêts à tout pour défendre la fiction de fantasy, et ne pas laisser indifférents les créateurs. Pourtant, à la surprise générale, David Benioff et DB Weiss - qui avaient jusque-là toujours gardé le silence à ce sujet, ont à leur tour confessé avoir quelques réserves concernant certaines choses.

Petit mea-culpa des créateurs de Game of Thrones

Interrogé sur les critiques du public par James Hibberd pour le livre Fire Cannot Kill a Dragon, David Benioff a révélé, "Il y a évidemment des choses que nous ferions différemment aujourd'hui". Cependant, ne vous attendez pas à plus de détails concernant ce mea-culpa, "Mais je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose de précis dont je voudrais discuter publiquement".

Une surprise ? Pas tant que ça. Après avoir rappelé, "Il y a tellement de personnes qui ont travaillé très dur sur le moindre aspect de cette série. Donc quand vous dites que quelque chose n'était pas bien, ça peut donner l'impression que vous blâmez quelqu'un d'autre", DB Weiss a rappelé, "Or, les seules personnes qui sont à blâmer ce sont nous deux. Et je suis carrément certain que je n'ai pas envie de m'auto-flageller".

Aussi, ce n'est pas encore aujourd'hui que le duo s'expliquera sur la sensation d'une fin précipitée ou sur certaines trajectoires prises par les personnages. Dommage.