Les Anneaux de pouvoir : la saison 2 ne sera pas dispo avant TRÈS longtemps !

C'était l'une des séries les plus attendues de cette fin 2022 (avec House of the Dragon bien sûr) : Les Anneaux de pouvoir a cartonné sur Amazon Prime Vidéo. La série qui a coûté une vraie fortune (elle est numéro 1 des séries les plus chères de l'histoire) n'a pas toujours fait l'unanimité auprès des internautes mais elle nous en a quand même mis plein les yeux. La saison 1 n'était composée que de 8 épisodes et l'attente va donc être de mise pour la suite.

Le tournage de la saison 2 a commencé avec un changement

Commençons par une bonne nouvelle : la saison 2 est déjà en tournage. L'info a été confirmée par Amazon Prime Vidéo le 7 octobre 2022, mais il y aura un peu de changement. Si la saison 1 a été tournée en Nouvelle-Zélande, à la fois dans des décors naturels et en studio à Auckland, la suite de la série va déménager : elle sera tournée en grande partie aux Royaume-Uni. Quelques scènes devraient être tournées également en Nouvelle-Zélande. La raison de ce choix ? Diminuer les coûts de production pharamineux. Avec une moyenne de 58 millions de dollars l'épisode en saison 1, on comprend qu'ils veuillent faire des économies...

Pas de diffusion avant très longtemps

Le problème, c'est que pour voir les épisodes, il faudra très certainement attendre un bon moment. Patrick McKay, co-showrunner, n'est pas très optimiste pour un retour rapide de la série sur Prime Video. Dans une interview donnée à The Hollywood Reporter, il a expliqué qu'il faudrait attendre "encore deux ans" avant la suite. En cause dans cette longue attente ? Le temps de tournage et de post-production de la série. Une annonce qui va frustrer certains impatients mais qui n'est au final pas si dramatique. Cela prouve en tout cas qu'Amazon ne veut pas bâcler les épisodes en mettant la pression sur les scénaristes et les équipes de tournage pour se dépêcher de tourner. Il faudra juste prendre son mal en patience...