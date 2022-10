La série Les Anneaux de pouvoir pense que nous sommes débiles, et cette révélation le prouve bien

Amazon pense que son public est stupide

Et là, nous avons failli halluciner... Après les mille allusions de l'épisode et des épisodes précédents, la série d'Amazon pense-t-elle que nous, les téléspectateurs, n'avons toujours pas encore compris ? Par exemple, on se souvient bien que :

- l'emplacement exact des Terres du Sud sur la carte de la Terre du Milieu est l'endroit où se trouve le Mordor.

- on a vu le mont Destin en éruption façon volcan à la fin de l'épisode 6.

Utiliser la révélation du Mordor avec un changement de nom à l'écran est presque une insulte à la compréhension des téléspectateurs. Vous n'avez pas d'ailleurs pas besoin d'être un fan inconditionnel du Seigneur des Anneaux pour comprendre ce qui se passe à ce stade là de la série. La plupart téléspectateurs des Anneaux de pouvoir ont certainement vu au moins la trilogie de Peter Jackson et pourront sans problème faire le rapprochement. Sans compter que, pour ceux qui n'auraient pas associé le volcan en feu à la destination de Frodon plusieurs milliers d'années plus tard, le mot Mordor ne signifie probablement rien non plus...

La série n'arrive pas à décider pour qui elle est faite

Il est clair que Les Anneaux de pouvoir, en tant que série la plus chère de tous les temps, a un exercice d'équilibre difficile à réaliser : elle veut réussir et en même temps plaire aux fans inconditionnels de Tolkien, ainsi qu'aux téléspectateurs occasionnels qui sont moins connaisseurs de cet univers.

La tentative d'unir ces deux publics a déjà entraîné d'étonnantes fluctuations dans la série dans les épisodes déjà diffusés. D'une part, des histoires compliquées sont évoquées en arrière-plan et des allusions à Tolkien, que seuls les lecteurs du Silmarillion comprendront, sont cachées dans la série. Mais cet écart, quand on s'adresse à un large public, a jusqu'à présent été gérable. Car même la clarification de la plus grande énigme de la série sur l'identité désormais évidente de Sauron reste une énigme jusqu'à la résolution officielle qui devrait arriver rapidement.

La révélation du Mordor, en revanche, franchit une ligne invisible car la série estime qu'elle doit (littéralement) tout nous dire et l'écrire. Peu importe dans quel camp de fans ou de spectateurs de la Terre du Milieu nous tombons : malgré tout notre amour pour cette série, force est de constater que Les Anneaux de pouvoir ne nous fait pas confiance pour réfléchir par nous-même. Et c'est vraiment dommage.

Article écrit en collaboration avec nos collègues de MoviePilot.