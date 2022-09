Les Anneaux de pouvoir : qui est l'Etranger ? Cet indice important caché dans la série pourrait nous avoir déjà donné la réponse

L'Homme météorite est l'un des personnages les plus mystérieux des Anneaux de pouvoir. Depuis sa première apparition, diverses théories se sont développées sur l'Etranger (Daniel Weyman) et son identité. Mais dans l'épisode 5, dispo depuis ce vendredi 23 septembre 2022, il y avait un indice important et assez clair : l'Etranger est peut-être l'un des Maiar, nom donné aux êtres divins qui sont subordonnés aux Valar. Plus précisément, ce personnage mystérieux pourrait être Tilion, selon une nouvelle théorie

Dans les écrits de Tolkien, Tilion est le gardien de la Lune, plus précisément du déplacement de la lune dans les cieux du monde sur lesquels se trouvent la Terre du Milieu et les autres continents. Et dans l'épisode 5 de la série, ce n'est pas par hasard que nous voyons l'Etranger regarder avec envie le ciel nocturne où la lune brille. Autre indice ? On peut voir des plans du cratère de la météorite se succéder à des images de la lune... cela ne peut guère être une coïncidence.

L'Etranger est-il Tilion ?

La question reste de savoir pourquoi l'Etranger est en Terre du Milieu et qu'en même temps, la Lune continue de se déplacer. Comment est-ce possible ? La réponse est peut-être simple : il est possible que la version de Tilion que nous voyons dans la série soit en fait basée sur la chanson The Old Jug que Frodon chante dans les livres du Seigneur des Anneaux. Un "homme dans la lune" y est mentionné. Cette chanson a peut-être été inspirée par la légende de Tilion, mais Tilion n'est pas explicitement mentionné.

>> Les Anneaux de pouvoir montre que tout l'argent du monde ne vous évite pas de faire des faux raccords <<

Dans d'autres variantes de cette chanson ou de ce poème dans les oeuvres de Tolkien, il est même mentionné que l'homme dans la lune est tombé sur Terre comme une météorite. Les créateurs de la série ne sont probablement pas autorisés à citer cela en raison des droits, mais ils pourraient s'en inspirer... Et puisque cet homme dans la lune n'est pas explicitement identifié comme le Tilion du Premier Age qui déplace la lune, il pourrait très bien atterrir sur une météorite en Terre du Milieu sans que la Lune ne s'immobilise soudainement. De plus, Sadoc (Lenny Henry) mentionne dans la série que les constellations d'étoiles dans le ciel se comportent étrangement. Cela pourrait bien être dû au fait que Tilion ou l'homme dans la lune ou quel que soit son nom dans la série est tombé du ciel.

Quel rapport avec la glace ?

Cependant, on ne sait toujours pas en quoi consiste la magie de l'Etranger. Apparemment, il a des pouvoirs surnaturels, pour lesquels il doit payer un certain prix. Après avoir sauvé Nori (Markella Kavenagh) des loups, son bras s'est décoloré, finalement il l'a même mis dans l'eau et des cristaux de glace se sont formés. Ceci est certainement lié au fait que la météorite qui l'a fait atterrir en Terre du Milieu et le feu qui l'entoure n'étaient pas chauds. Mais tout cela reste un mystère pour le moment.