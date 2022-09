Les Anneaux de pouvoir montre que tout l'argent du monde ne vous évite pas de faire des faux raccords

La saison 1 des Anneaux de pouvoir - la première série adaptée de l'univers du Seigneur des Anneaux produite par Amazon Prime Video, vous en met plein les yeux ? La réussite des effets spéciaux et la beauté des décors vous font régulièrement halluciner ? Vous pouvez dire merci à Jeff Bezos. Non, le papa de la marque n'est pas le créateur de la fiction, mais il est celui qui a sorti le chéquier pour lui donner vie.

Alors que Bezos avait déjà dû dire adieu à 250 millions de dollars pour acquérir une partie des droits de l'univers de Tolkien, il aurait une nouvelle fois fait trembler son banquier au moment de donner le feu vert à la production des 8 épisodes de Rings of Power. Et pour cause, selon les médias américains, cette saison 1 aurait coûté près de 500 millions de dollars, soit... 62,5 millions par épisodes. Rien que ça.

Un problème d'oreilles pour Arondir

De quoi faire d'elle la série la plus chère de tous les temps mais... ne pas l'empêcher de nous offrir quelques fails par instant. Dernier en date ? Comme l'ont remarqué les fans, l'équipe chargée de la post-production semble être passée à côté d'un petit détail durant une séquence entre Arondir (Ismael Cruz Córdova) et Adar (Joseph Mawle) lors de l'épisode 4.

A la 14ème minute, alors que les deux personnages se rencontrent, il est en effet possible de constater un étrange problème de cohérence au niveau du look du gentil elfe. De quoi s'agit-il ? Vous pouvez le voir ci-dessous, le héros a deux oreilles totalement différentes : une pointue, à l'image de sa nature, et une autre normale, à l'image de son interprète.