Le top 10 des séries les plus chères de tous les temps : Netflix est (presque) raisonnable

Faire une série, ça coûte cher. Et dans certains cas, ça coûte même très (très, très) cher ! La preuve avec le top 10 des séries les plus chères de tous les temps, basé sur le prix fou que coûte en moyenne un épisode du show. Spoiler : House of the Dragon et Les Anneaux de Pouvoir, les deux séries du moment, sont dans le classement !

Pour créer une série, il faut non seulement pas mal de monde mais aussi pas mal de thune. Que ce soit pour payer les salaires des acteurs ou bien pour tout miser sur les effets spéciaux, certaines chaînes / plateformes dépensent sans compter pour leurs séries... mais ce n'est pas toujours synonyme d'énorme succès. Alors, quelles sont les séries les plus chères ? Accroche-toi, les dollars vont pleuvoir avec ce classement dévoilé par Price Runner. À lire aussi You : 3 raisons de découvrir la série avec Penn Badgley sur Netflix The Assassination of Gianni Versace : 3 raisons de ne pas manquer la série sur Netflix Dare Me : 3 raisons de mater la nouvelle série teen de Netflix 10. The Crown / 13 millions de dollars par épisode Retracer la vie de la reine Elisabeth, ce n'est pas donné pour Netflix ! Un épisode de The Crown coûterait en moyenne la modique somme de 13 millions de dollars par épisode. L'une des dépenses principales pour l'équipe de la série dont la saison 5 devrait arriver d'ici la fin de l'année ? Les costumes ! Recréer la robe du mariage de la reine dans la saison 1 aurait coûté pas moins de 47 000 dollars. Oui, ça fait beaucoup !

9. The Morning Show / 15 millions de dollars par épisode Dispo sur AppleTV+, The Morning Show n'est peut-être pas la plus populaire mais c'est l'une des plus chères. En cause notamment ? Le salaire des stars. Reese Witherspoon et Jennifer Aniston toucheraient en effet 1,6 million d'euros chacune... par épisode.

8. See / 15 millions de dollars par épisode Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler et pourtant, See est une des séries les plus chères de la télé. Pour info, le show dispo sur AppleTV+ (la saison 3 qui est la dernière a été mise en ligne fin août 2022) met en scène Jason Momoa dans le rôle de Baba Voss, le leader d'un peuple qui a survécu à une pandémie mondiale. Le twist ? Les rescapés sont devenus aveugles. Pour ce show, il a fallu recréer des décors post-apocalyptiques, ce qui a pesé lourd sur le budget.

7. The Mandalorian / 15 millions de dollars par épisode Pour sa première série Star Wars, Disney+ a misé gros avec The Mandalorian, dont on attend la saison 3. La série avec Pedro Pascal (enfin, pas toujours puisque l'acteur est parfois remplacé dans la série) a coûté une petite fortune : pas moins de 15 millions de dollars par épisode. Selon les rumeurs, recréer bébé Yoda / Grogu aurait coûté 5 millions de dollars en effets spéciaux. En même temps, ça les vaut vu le degré de mignonnerie !

6. Game of Thrones / 15 millions de dollars par épisode Malgré la fin controversée, Game of Thrones est - et reste - l'une des séries les plus cultes de ces dernières années. Un show qui a gagné en popularité, et en budget, au fil des années. Si, pour la saison 1, chaque épisode coûtait seulement 6 millions de dollars, le budget a ensuite beaucoup augmenté : l'ultime saison aurait coûté 90 millions de dollars ! Si on fait une moyenne, le budget est de 15 millions de dollars par épisode.

5. House of the Dragon / 20 millions de dollars par épisode Pour le spin-off House of the Dragon, HBO a vu encore plus loin. Selon Variety, le budget total de la saison 1 aurait été de 200 millions de dollars (auxquels s'ajoutent les frais de promotions estimés à plus de 100 millions de dollars). Puisqu'il y a 10 épisodes, le calcul est simple : chacun aurait coûté 20 millions de dollars. Une somme qui pourrait bien augmenter par la suite puisque la série est déjà renouvelée pour une saison 2.

4. The Pacific / 21 millions de dollars par épisode Sortie en 2010, la mini-série The Pacific résiste dans ce top 10 des shows les plus chers. Produite par Tom Hanks et Steven Spielberg , cette série qui suivait le succès de Band of Brothers (sortie en 2001) a demandé beaucoup d'argent pour recréer des scènes de guerre bluffantes. 21 millions de dollars ont été nécessaires pour chaque épisode avec un budget total de 200 millions de dollars.

3. Les séries Marvel de Disney+ / 25 millions de dollars par épisode Disney+ croit vraiment beaucoup en ses séries Marvel. A tel point qu'elle a mis le paquet pour quatre de ses créations : WandaVision, Loki, Le Faucon et le Soldat de l'hiver et Hawkeye. Montant de la facture ? 25 millions de dollars par épisode. Oui, ça commence à faire !

2. Stranger Things / 30 millions de dollars par épisode C'est l'une des séries numéro 1 de Netflix et donc - logiquement - la plus chère. Que ce soit à cause des effets spéciaux ou des salaires, Stranger Things est une série très coûteuse, à savoir 30 millions de dollars par épisode, rien que pour la saison 4. Un chiffre fou qui n'a pas été confirmé mais qui donne le tournis !

1. Les Anneaux de pouvoir / 58 millions de dollars par épisode And the winner is - et de loin -... Les Anneaux de pouvoir ! La série dérivée du Seigneur des Anneaux est très loin devant dans ce classement avec la somme de 58 millions de dollars par épisode. Oui 58 millions ! La saison 1 aurait coûté 465 millions de dollars à Amazon Prime Vidéo qui a donc tout misé sur le show. Sans compter que la plateforme a aussi déboursé 250 millions de dollars pour les droits.