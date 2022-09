Les Anneaux de pouvoir : Galadriel, Elrond, Nori... à quoi ressemblent les acteurs dans la vie ?

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

Depuis le vendredi 2 septembre 2022, vous pouvez voir la série de l'univers du Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de pouvoir (The Rings Of Power en VO), sur Amazon Prime Vidéo. L'épisode 3 a été mis en ligne cette semaine et on a encore pu en prendre plein les yeux. Evidemment, pour incarner des elfes ou bien des Piévelus, il a fallu quelques transformations. Voici à quoi ressemblent en vrai les interprètes de Galadriel, Elrond ou encore Nori.

Si Les Anneaux de pouvoir fait tant parler depuis sa sortie sur Amazon Prime Vidéo, c'est que la série au budget XXL en a mis plein la vue des spectateurs, non seulement avec ses effets visuels grandioses mais aussi grâce à ses personnages qui passionnent tant qu'ils intriguent (découvrez les théories sur l'Etranger). Et pour nous impressionner avec les personnages, il y avait du boulot. Pas sûr par exemple que vous puissiez reconnaître le prince Durin sans son maquillage. Comme l'a expliqué la production, Owain Arthur qui l'interprète passait chaque jour 2h30 au maquillage avec deux personnes qui lui étaient dédiées. Au programme ? Maquillage, prothèses et aussi montage de la barbe qui pesait "l'équivalent du poids d'un nouveau né" selon l'acteur. Cette dernière venait même en 16 pièces différentes. Les acteurs des Anneaux de pouvoir VS leurs personnages Du coup, pour vous y retrouver, on vous propose de découvrir les acteurs dans la série vs dans la vie. Oui, ça change beaucoup pour certains : Morfydd Clark (Galadriel)

Morfydd Clark (Galadriel) dans la vie VS dans Les Anneaux de pouvoir

Robert Aramayo (Elrond)

Robert Aramayo (Elrond) dans la vie VS dans Les Anneaux de pouvoir

Owain Arthur (le prince Durin IV)

Owain Arthur (le prince Durin IV) dans la vie VS dans Les Anneaux de pouvoir

Markella Kavenagh (Nori)

Markella Kavenagh (Nori) dans la vie VS dans Les Anneaux de pouvoir

Ismael Cruz Córdova (Arondir)

dans la vie VS dans Les Anneaux de pouvoir

Nazanin Boniadi (Bronwyn)

Nazanin Boniadi (Bronwyn) dans la vie VS dans Les Anneaux de pouvoir

Charles Edwards (Celebrimbor)

Charles Edwards (Celebrimbor) dans la vie VS dans Les Anneaux de pouvoir

Lenny Henry (Sadoc Burrows)

Lenny Henry (Sadoc Burrows) dans la vie VS dans Les Anneaux de pouvoir

Benjamin Walker (Gil-galad)

Benjamin Walker (Gil-galad) dans la vie VS dans Les Anneaux de pouvoir

Sophia Nomvete (la princesse Disa)

Sophia Nomvete (la princesse Disa) dans la vie VS dans Les Anneaux de pouvoir

Megan Richards (Poppy)

Megan Richards (Poppy) dans la vie VS dans Les Anneaux de pouvoir

Daniel Weyman (L'Étranger)

Daniel Weyman (L'Étranger) dans la vie VS dans Les Anneaux de pouvoir

Tyroe Muhafidin (Theo)

Tyroe Muhafidin (Theo) dans la vie VS dans Les Anneaux de pouvoir