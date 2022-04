The Walking Dead : Melissa McBride abandonne le spin-off sur Daryl et Carol

Même si The Walking Dead est en perte de vitesse depuis un moment, AMC croit toujours autant en la série. La preuve, en plus des films sur Rick qu'on attend toujours et de Fear the Walking Dead qui continue, plusieurs séries dérivées ont aussi été commandées comme celle sur Negan et Maggie. Autre projet qui était très attendu : une série centrée sur Daryl et Carol. Pas de chance, elle n'aura pas vraiment lieu.

Un spin-off sur Daryl et Carol sans Carol

Surprise, le spin-off centré sur Daryl et Carol se fera finalement sans Carol. Selon TVLine et plusieurs médias américains, Melissa McBride a décidé de quitter le projet de série dérivée autour de The Walking Dead. L'actrice qui joue dans la série depuis ses débuts ne reprendra donc pas son rôle pour cette future série qui sera finalement centrée à 100% sur Daryl (va-t-on s'en plaindre ? non).

Des tensions en coulisses ?

Mais pourquoi Melissa McBride a-t-elle finalement décidé de jeter l'éponge ? Plusieurs raisons sont évoquées. Les médias US ont expliqué que l'actrice aurait été mécontente des propositions créatives de l'équipe et aurait donc claqué la porte suite à ça. Mais AMC qui diffuse la série aux US tient un tout autre discours. Selon la chaîne, c'est pour raisons logistiques que l'actrice a dû abandonner le projet. "Malheureusement, elle n'est plus disponibles pour participer au spin-off sur Daryl Dixon et Carol Peletier qui va être tourné en Europe cet été et sortir l'an prochain. Le tournage en Europe n'était pas possible logistiquement pour Melissa en ce moment" a fait savoir un porte-parole de la chaîne. Le tournage de The Walking Dead est en tout cas déjà terminé et c'est donc en solo que Norman Reedus portera ce futur show.