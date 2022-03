The Walking Dead saison 11 : Negan et Maggie dans un spin-off à New York après la fin de la série

Il n'y a pas que les zombies qui ne veulent pas mourir dans The Walking Dead. Alors que la série n'intéresse plus grand monde et a depuis longtemps perdu la hype qui pouvait l'entourer à ses débuts, AMC n'a aucunement l'intention de laisser la franchise obtenir le repos qu'elle mérite. Au contraire, là où les comics de Robert Kirkman sont terminés depuis 2019, la chaîne américaine enchaîne les projets de spin-offs.

Un spin-off dans les décombres de New York

Ainsi, en plus Fear The Walking Dead qui est toujours en cours de diffusion, AMC a également prévu de nombreuses nouvelles séries pour l'après The Walking Dead qui prendra fin au terme de sa saison 11 cette année. Au programme ? Une trilogie de films avec Andrew Lincoln (Rick), une série d'anthologie très spéciale avec de nombreux personnages cultes et un série centrée sur le duo Daryl & Carol.

C'est tout ? Non. On vient de l'apprendre, AMC diffusera également Isle of the Dead en 2023. Et aussi incroyable et WTF que cela puisse paraître, cet énième spin-off que personne n'avait demandé suivra tout simplement les aventures du binôme le plus improbable de cet univers : Negan (Jeffrey Dean Morgan) et Maggie (Lauren Cohan).

Oui, alors que les deux personnages sont censés se détester et ont passé ces dernières années à tenter de se tuer, ils seront finalement les héros d'une histoire inédite qui se déroulera... dans les rues de New York. "Cette ville en ruine est remplie de morts et survivants qui ont fait de New York leur propre monde fait d'anarchie, de danger, de beauté mais aussi de terreur" décrit notamment AMC, qui n'a néanmoins pas dévoilé la raison du futur séjour du duo.

Les acteurs sont déjà chauds

Composée de 6 épisodes, cette nouvelle série - qui fera bel et bien suite au final de TWD (il ne s'agira donc pas d'une intrigue sous forme de flashbacks), excite déjà fortement ses deux acteurs. Dans un communiqué, Lauren Cohan a notamment confié, "Maggie est très chère à mon coeur et je suis impatiente de pouvoir poursuivre son aventure dans les décombres de New York au côté de mon ami Jeffrey Dean Morgan. Eli Jorné [showrunner du projet] a créé quelque chose d'incroyablement spécial et j'ai hâte que les fans découvrent ce qui attend Maggie et Negan".

Même son de cloche du côté de Jeffrey Dean Morgan qui, alors qu'il espérait depuis longtemps être la star de son propre spin-off, n'a pas manqué de partager son enthousiasme, "Ca a déjà été une aventure tellement folle en tant que Negan et je suis plus qu'excité de pouvoir continuer. Des Walkers dans un décor urbain, c'est vraiment une image cool. Mais en plus sur la 5ème Avenue, près de l'Empire State Building ou la Statue de la Liberté ? Les décors vont être incroyables".

L'annonce d'un tel projet qui intervient juste après l'officialisation du film Je suis une légende 2... Mauvais timing.