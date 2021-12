Fear The Walking Dead saison 8 : le spin-off renouvelé, un personnage mort de retour

Fear The Walking Dead saison 8 : le spin-off renouvelé, un personnage culte de retour

Ce dimanche 5 décembre 2021, AMC a diffusé le dernier épisode de la partie 1 de la saison 7 de Fear The Walking Dead. Et à cette occasion, les producteurs du spin-off ont annoncé deux grandes nouvelles : une saison 8 a été commandée et un personnage culte, que l'on pensait mort, sera de retour en 2022 ! Attention spoilers.