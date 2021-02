Fear The Walking Dead saison 6 : Madison de retour ? Le tournage semble le confirmer

D'après les informations de TVLine, c'est 11 avril prochain qu'AMC débutera la diffusion de la seconde partie de la saison 6 de Fear The Walking Dead. Une suite qui reste encore très mystérieuse pour le moment, mais qui pourrait mettre en scène le retour d'un personnage historique de la série.

Un retour de Madison dans Fear The Walking Dead ?

Il y a quelques mois, Ian Goldberg (le showrunner) confirmait à ComicBook : "Il existe toujours une chance de revoir Madison". Alors que l'héroïne incarnée par Kim Dickens semblait se sacrifier dans l'épisode 8 de la saison 4 afin de sauver ses proches, elle se retrouve en effet aujourd'hui au centre d'une étonnante théorie. Ainsi, c'est Madison qui aurait récemment sauvé Morgan et qui aurait écrit la note.

Interrogé à ce sujet en novembre dernier, Ian Goldberg n'avait d'ailleurs rien démenti et s'était même contenté de confier, "On ne peut pas en dire davantage sur qui a sauvé la vie de Morgan, si ce n'est qu'on a tous vu ce qui était écrit sur la note. On sait que c'était quelqu'un avec un objectif ultérieur, que c'est quelqu'un que Morgan ne connait pas".

Retour vers le passé pour le tournage

Impossible ? Personne n'aurait pu servir à de telles flammes ? Le retour de Madison n'aurait rien de crédible ? Et pourtant, c'est visiblement ce qui semble réellement se mettre en place. D'après le site officiel de la City of Round Rock, le tournage de Fear The Walking Dead va passer par cet endroit dès le 2 février prochain, "La production a demandé la fermeture de la Chisholm Trail Road entre Old Settlers Boulevard et US 79 afin de filmer une scène de la prochain saison".

Le rapport avec Madison ? Comme le rappelle le site, "La série a un passif avec Round Rock étant donné que Dell Diamond a servi de décor à la saison 4." Et vous l'aurez deviné, Dell Diamond n'est autre que l'endroit où Madison est justement supposée avoir trouvé la mort. Or, quand on sait que la Chisholm Trail Road se situe à seulement 8 minutes de route de Dell Diamond, il apparaît de plus en plus évident qu'une grosse surprise entourant le personnage de Kim Dickens nous attend.

Cette future scène servira-t-elle de flashback afin de nous présenter comment Madison a survécu à l'incendie ? On croise les doigts.