The Walking Dead saison 11 : Negan futur héros d'un spin-off ? Jeffrey Dean Morgan y croit

La saison 11 de The Walking Dead, actuellement diffusée sur AMC (USA) et OCS (France) sera peut-être la dernière de la série, mais cela ne signifie pas pour autant qu'elle marquera la fin des aventures de Negan. Tandis que le vilain emblématique de cet univers s'est une nouvelle fois distingué face à Maggie lors des récents épisodes, Jeffrey Dean Morgan - son interprète, n'a pas caché son ambition de continuer à l'incarner dans le futur.

Jeffrey Dean Morgan veut un spin-off sur Negan

"Il y a encore des histoires à raconter avec Negan, a-t-il ainsi assuré auprès de TVLine, avant de préciser que cette saison 11 pourrait justement ouvrir la porte à un spin-off, Je sais en partie comment la saison se déroule et on lance quelques pistes ici et là qui pourraient amener à plus d'intrigues sur Negan".

Selon lui, les épisodes de cette année seraient effectivement la preuve ultime que son personnage - introduit dans The Walking Dead lors de la saison 6, est loin d'avoir dévoilé tout son potentiel, "Il y a une opportunité incroyable de pouvoir plonger en profondeur dans ce qu'est ce mec qui, je trouve, est devenu encore plus intéressant ces dernières années".

Pas de prequel, l'acteur rêve d'une suite

Et le point positif, c'est qu'il ne serait pas le seul à voir ce potentiel, "Il y a des choses qui sont en discussions entre moi et les dirigeants de la chaîne". Une confession excitante ? Oui, mais attention aux fausses joies. A ce jour, rien n'indique qu'un tel projet sera produit. Même si Jeffrey Dean Morgan et AMC semblent intéressés par un spin-off, l'acteur a rappelé que les créateurs de The Walking Dead auront indirectement le dernier mot à ce sujet, "On verra. Après tout, Negan a encore le temps de finir six pieds sous terre d'ici la fin de la saison 11, ce qui pourrait être un problème".

Oui, là où un prequel serait toujours envisageable en cas de mort de Negan, Jeffrey Dean Morgan n'est cependant pas attiré par un tel concept, "Je vais être honnête avec vous. Si je devais en faire plus, j'aimerais que ce soit pour aller de l'avant avec l'histoire et non pas revenir en arrière." Malgré son admiration pour ce qui a été produit l'an passé, "J'ai adoré ce que l'on a montré dans l'épisode Here's Negan [qui revenait sur les premiers jours de l'épidémie vécus par Negan et sa femme]", l'acteur ne souhaite plus se retourner, "On a déjà fait beaucoup sur cette partie. Ce qui m'intéresse avec la fin de la série, c'est de voir ce qui va lui arriver. Je trouve ces possibilités bien plus intéressantes à explorer que de remonter le temps".

On attend désormais de savoir si son message sera entendu.