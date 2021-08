The Walking Dead saison 11, épisode 1 : Negan trahit Maggie, Jeffrey Dean Morgan le défend

Maggie à deux doigts de la mort à cause de Negan

C'est avec un double épisode que la saison 11 de The Walking Dead a débuté ce dimanche 22 août 2021 sur AMC. Et comme les fans ont pu le découvrir à l'écran, Negan n'a pas perdu de temps pour rappeler au monde entier qu'il était capable d'être un véritable c*n. En effet, dès la fin de l'épisode 1, alors que Maggie était la cible d'une horde de zombies, le personnage de Jeffrey Dean Morgan, qui était le seul capable de l'aider, a préféré la laisser se débrouiller toute seule, quitte à ce qu'elle meurt.

On vous rassure, l'héroïne de Lauren Cohan a rapidement fait son retour en bonne santé dès l'épisode 2. Néanmoins, cet acte de Negan n'a pas tardé à faire réagir Maggie et les autres survivants. De quoi comprendre que Negan est désormais redevenu un vrai méchant dans la série ? Que tout le monde va se (re)mettre à le détester ? Ce n'est pas si simple.

La défense parfaite du méchant

Pris à parti par certains personnage, Negan n'a en effet pas hésité à balancer une vérité implacable, "Je n'ai pas tenté de la tuer. Elle était en danger et je ne l'ai pas aidée, c'est une énorme différence. (...) Elle était en train de parler de me tuer, tôt ou tard. Et bizarrement, c'est moi le gros connard parce que je n'ai pas risqué ma vie pour elle ?"

Puis, il l'a ensuite rappelé, malgré ses actes passés, il n'a pas arrêté de se racheter ces derniers mois, quitte à mettre sa propre vie en danger. De fait, grâce à lui, beaucoup n'ont pas vu leur tête finir au bout d'une pique l'an passé. Un discours qui semble avoir remis les idées en place à Maggie, qui a réalisé à contrecoeur que ce Negan n'était plus le même qu'auparavant, et qui lui a permis de rallier Jeffrey Dean Morgan à sa cause.

Jeffrey Dean Morgan comprend son personnage

Lors d'une interview accordée à TVLine, son interprète a tenu à prendre sa défense, "Il sait qu'elle veut le tuer. Donc il ne bouge pas le moindre petit doigt pour elle, parce qu'il sait très bien qu'elle ne ferait rien pour l'aider lui." Selon lui, si de notre point de vue son nouveau coup bas pouvait paraître choquant, il était en réalité logique, "Si tout le monde a le dos tourné, il est persuadé que Maggie lui tirera une balle dans la tête".

Jeffrey Dean Morgan l'a par ailleurs précisé, il est inutile d'analyser à froid les comportements de chacun dans cette série tant le monde dans lequel ils sont plongés n'a rien de normal, "'Vilain', c'est qu'une face d'une pièce. Avec Negan, vous pouvez jeter la pièce en l'air et le côté qui en ressortira sera la réponse. Il peut très bien vous sauver, comme il peut vous laisser mourir. Je pense que tout le monde dans cette position prendrait les mêmes décisions."

Autrement dit, malgré les apparences, Negan n'est pas foncièrement plus méchant que Maggie aujourd'hui, "J'ai toujours dit que je ne voyais pas forcément Negan comme le vilain. Evidemment, il l'est pour les besoins de l'histoire, mais il a également fait beaucoup de choses pour se racheter. Et Maggie n'est pas la personne innocente que l'on peut penser. Ce sont juste deux personnages qui ne s'entendent pas". Une réalité difficile à accepter pour Maggie au point de relancer toujours plus de tension à l'avenir ? C'est possible. Et dans ce cas, l'image de "vilain" pourrait changer de côté...

La saison 11 de The Walking Dead est diffusée sur OCS en France.