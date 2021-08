The Walking Dead saison 11 : face-à-face mortel entre Negan et Maggie teasé par Jeffrey Dean Morgan

Retour à la case départ pour Negan / Maggie

Le 22 août 2021, AMC débutera la diffusion de la saison 11 de The Walking Dead, annoncée comme la dernière de la série. Une ultime année qui verra un nouveau groupe de personnages faire son apparition (Commonwealth), mais qui surtout, remettra au goût du jour les tensions entre Negan et Maggie. Oui, attendez-vous à suivre un retour en arrière frustrant à l'écran, alors que l'on pensait la série ENFIN passée à autre chose et que le danger sera omniprésent autour des survivants (voir la bande-annonce dans notre diaporama).

"Dans sa tête, Negan a fait beaucoup de progrès avec ce groupe, a confié Jeffrey Dean Morgan à TVLine. Quand la saison 11 débute, il a sauvé à peu près tout le monde à un moment ou à un autre, et il a mis sa vie en danger pour tuer Alpha". Une évolution marquante et importante ces dernières années pour l'ex-grand vilain de la série, "Il a fait de bonnes choses", qui pourrait donc être jetée à la poubelle avec la présence de l'héroïne incarnée par Lauren Cohan.

Face-à-face sanglant cette année ?

"D'un seul coup, Maggie est de retour et le voilà de retour à la case départ, comme il y a neuf ans. C'est, au mieux, une situation précaire pour lui", a soufflé l'acteur. Aussi, même si on se doute qu'il ne peut rien affirmer pour ne pas spoiler la fin de la série horrifique, Jeffrey Dean Morgan n'a pas hésité à sous-entendre que cette situation pourrait logiquement se finir dans un bain de sang, "Je pense qu'elle va devoir le tuer. Ou alors, il va devoir la tuer".

A ce sujet, le comédien l'a d'ailleurs précisé, les deux premiers épisodes de cette saison - qui serait la plus folle et originale de la série, dixit Norman Reedus, devraient nous donner quelques indications sur la tournure des événements à craindre/espérer pour cette histoire. "Ce n'est pas une situation appréciable pour tous les deux, a conclu Jeffeye Dean Morgan. Negan est frustré et Maggie est en colère, pour des raisons évidentes, car il est libéré et semble être plus sain que la dernière fois qu'elle l'avait vu. On verra comment ça va se conclure, mais ça ne sera pas facile".

Rendez-vous le 22 août sur AMC aux USA et le 23 août sur OCS en France pour découvrir le premier épisode de la saison 11 de The Walking Dead.