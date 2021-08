The Walking Dead saison 11 : la fin de la série sera totalement différente, Norman Reedus choqué

On l'avait un peu oubliée, mais The Walking Dead existe encore. Ainsi, c'est le 22 août prochain qu'AMC débutera la diffusion de la saison 11 de la série, qui sera néanmoins la dernière. Et à en croire les acteurs, la fiction horrifique partira d'une façon épique.

Une suite totalement différente

Interrogé par TVLine, Norman Reedus a en effet repris son discours habituel à base de "cette année sera la meilleure de toutes". Ainsi, l'interprète de Daryl l'a confié, cette saison 11 ne ressemblera à aucune autre et devrait surprendre les fans à travers l'introduction du Commonwealth, un nouveau groupe de personnages très spéciaux, "C'est vraiment irréel. Chaque saison ressemble à une série différente, d'une certaine façon, mais cette année, on part sur une toute nouvelle toile de fond, une toute nouvelle palette de couleurs, une toute nouvelle attitude".

L'acteur n'est bien évidemment pas entré dans les détails, notamment au niveau de l'histoire, mais il a tout de même promis que ça ne sera pas sans conséquences pour les survivants. "Ca va nous prendre du temps pour nous y habituer. Vous pourrez le voir parmi notre groupe, on aura des difficultés pour ça" a confié l'acteur, qui s'est par la suite lancé dans une étonnante comparaison, "C'est comme lorsque Alice tombe dans le terrier du lapin et ne sait plus où elle se trouve. On débarque dans une sorte de peinture de Salvador Dali. On est en mode "Quoiiiii ?"'

Toujours des tensions pour Daryl et Carol

Vous n'avez rien compris ? Nous non plus. La seule chose de compréhensible et de certaine à l'heure actuelle, c'est que la relation entre Daryl et Carol - qui seront notamment à la tête d'un spin-off une fois The Walking Dead terminée, ne sera toujours pas au beau fixe à la reprise.

"Au début de la saison, ils seront encore en train de travailler sur eux-mêmes pour faire amende honorable et ramener de la confiance entre eux", a dévoilé Melissa McBride. Heureusement, les tensions au sein du duo devraient rapidement prendre fin, "Carol arrive un peu avec la queue entre les jambes. Elle est dans cet état d'esprit, 'On doit travailler pour sortir de là, et on le fera. Avec le temps, petit à petit'".

Bref, la saison sera différente mais ressemblera quand même beaucoup aux précédentes.