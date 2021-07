The Walking Dead : Daryl au casting des films centrés sur Rick ? Norman Reedus répond

On le sait, quand la saison 11 de The Walking Dead sera terminée, Daryl ne quittera pas nos écrans. Au contraire, le personnage de Norman Reedus sera ensuite le héros d'un spin-off en compagnie de Carol. A l'heure actuelle, on ne sait pas encore ce que racontera précisément cette série, mais certains fans l'imaginent déjà ouvrir la voie à une apparition de l'homme à l'arbalète dans... la trilogie de film centrée sur Rick.

Daryl au casting des films ?

Alors, est-ce réellement crédible d'imaginer les deux amis se retrouver dans cette trilogie ? C'est la question à laquelle vient justement de répondre Norman Reedus lors d'une interview accordée à ComicBook. Malheureusement, sa réponse ne devrait pas vous plaire. "Je ne suis pas certain que beaucoup de gens savent réellement ce qu'il se passe avec les films actuellement, a révélé l'acteur. J'ai entendu différentes réponses venant de différents groupes".

Là où l'idée de ces possibles retrouvailles n'a rien d'improbable et le concernerait, Norman Reedus n'est donc au courant de rien à l'heure actuelle. A en croire ses propos, ce projet de trilogie serait même un vrai casse-tête, "Je pense qu'ils réfléchissent encore à quoi pourrait ressembler le premier film. Je crois qu'ils ont déjà changé de perspective plusieurs fois. Donc non, je ne sais rien, c'est tout ce que je peux dire".

Norman Reedus veut des retrouvailles

Néanmoins, si l'acteur ne sait rien, vous pouvez compter sur lui pour faire en sorte que cette rencontre se concrétise. "Je veux une réunion Rick et Daryl", a-t-il affirmé. Que ce soit dans la saison 11 de la série originale, dans le spin-off à venir ou dans les films, le comédien sait que ce ne sont pas les opportunités qui manqueront et il espère que les scénaristes en profiteront.

Malgré tout, il l'a également assuré, il sera hors de question d'accepter la mise en scène de n'importe quoi juste pour marquer le coup, "Je ne veux pas que ce soit fait pour rien, je ne veux pas que ça bâclé. Je veux que ça sonne vrai." Daryl va-t-il sauver Rick ? Rick va-t-il rejoindre son pote dans une nouvelle quête ? Les idées ne manquent pas.