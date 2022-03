Je suis une légende 2 : Will Smith de retour dans une suite avec Michael B. Jordan

Une suite confirmée pour Je suis une légende

C'est l'annonce surprise de ce mois de mars : Je suis une légende, le célèbre film de Francis Lawrence porté par Will Smith en 2007, va avoir le droit à un autre épisode. L'information a été confirmée par Warner Bros, le studio vient en effet de donner son feu vert à la production d'un nouveau film qui sera une nouvelle fois écrit par Akiva Goldsman. En revanche, aucun réalisateur n'est encore attaché à ce projet.

Le twist ? Alors que son personnage semblait mourir en se sacrifiant à la fin du premier film, Will Smith - qui sera également producteur, est de nouveau annoncé au casting. Et pour l'occasion, il ne sera plus seul à l'écran, puisqu'il sera cette fois-ci accompagné de l'acteur Michael B. Jordan, que l'on a récemment pu suivre dans Creed ou Black Panther.

Un projet qui interroge

Malheureusement, il faudra faire preuve de patience avant d'en savoir plus. Pour l'heure, aucun détail n'a encore été révélé sur l'histoire à venir, ni sur le rôle de Michael B. Jordan. Peut-on s'attendre à un prequel ? Si Will Smith a récemment profité du film Gemini Man pour se rajeunir à l'écran, on a tout néanmoins du mal à y croire au regard de tout ce que I Am Legend a déjà pu traiter au niveau de l'épidémie. De même, étant donné qu'il y a une vraie conclusion dans ce film, il n'y aurait que peu d'intérêt à revenir en arrière.

De quoi alors comprendre que ce "nouveau chapitre" sera donc une suite ? C'est la solution la plus logique. Mais là encore, des questions se posent. Comment expliquer le retour de Robert Neville dans l'intrigue ? Après tout, on l'a bien vu sauter en direction du mutant avec sa grenade qui a explosé. Par ailleurs, le feu dans le labo a normalement tout brûlé. De fait, on n'imagine pas une quelconque vidéo qu'aurait pu tourner le héros avant sa mort être retrouvée (donc peu probable de le voir apparaître sous forme de flashbacks).

Que va raconter ce nouvel opus ? Là aussi, c'est le grand mystère. La fin du premier film sous-entendait clairement que Robert Neville avait réellement trouvé le bon traitement pour "la renaissance de l'humanité". Va-t-on assister aux missions de certains volontaires pour aller guérir les mutants ? Un nouveau virus va-t-il apparaître ? A suivre.