The Walking Dead saison 11 : tournage terminé, Norman Reedus (Daryl) est au bout de sa vie

Si AMC n'a pas l'intention de tourner la page The Walking Dead (de nombreux spin-offs sont actuellement en production), la série culte lancée en 2010 s'apprête néanmoins à prendre fin. C'est Norman Reedus qui a notamment dévoilé la nouvelle sur Instagram : le tournage de la saison 11 - actuellement en cours de diffusion aux USA et sur OCS en France, est officiellement terminé.

Norman Reedus attristé par la fin de The Walking Dead

"C'est dans la boîte", a-t-il ainsi déclaré à travers un nouveau post, avant d'ajouter, visiblement ému, "11 saisons en 12 ans. Je n'avais encore jamais été autant fracassé et ça a été un bonheur total. Merci à vous tous qui avez suivi cette aventure avec nous. Et quelle aventure cela a été !"

Et quand on vous dit que le comédien - qui sera pourtant à la tête de sa propre série dérivée au côté de Melissa McBride (Carol), est très attristé par la fin de ce chapitre, on n'exagère pas. Dans une vidéo postée sur le compte Instagram de Greg Nicotero (producteur emblématique de la franchise), on peut également l'entendre déclarer ceci : "J'ai l'impression que mon cerveau est victime d'un court-circuit. Je n'arrive vraiment pas à réaliser. Je vais finir sur le carrelage de la salle de bain avec un verre de martini et en larmes". Si quelqu'un est présent à Atlanta (USA), c'est le moment de lui tendre vos bras...