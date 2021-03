NCIS saison 18 : deux morts, un départ, des secrets... ce qui vous attend dans la suite

Un personnage va s'en aller

Ces dernières années, NCIS a été marquée par les départs volontaires de nombreux acteurs cultes comme Cote de Pablo (Ziva), Michael Weatherly (Tony) ou encore Pauley Perrette (Abby). Mauvaise nouvelle, ça sera encore une fois le cas lors de cette saison 18. Maria Bello - l'interprète de Sloane, l'a annoncé, elle a pris la décision de s'en aller afin de vaquer à d'autres projets. Et pour l'occasion, ce départ se fera en cours de route, lors des premiers épisodes.

La Covid-19 intégrée tardivement

Surprise, quand la saison 18 débutera, l'intrigue ne se déroulera pas à notre époque. Au contraire, les créateurs ont décidé de mettre en scène (durant quelques épisodes) une intrigue qui prendra place dans le passé, à un moment bien précis de la saison 17. Steve Binder - co-showrunner, a déclaré à ce sujet : "L'an passé, nous avions un épisode intitulé 'Musical Chars' dans lequel Gibbs disparaissait de l'équipe pour partir en mission et revenait à la fin de l'épisode avec un oeil au beurre noir. On va débuter la saison 18 en revenant sur cette mission". Un choix loin d'être anodin qui surprendra de nombreux fans dans son exécution, notamment vis-à-vis de ce qu'il va se passer entre Gibbs et McGee.

Deux personnages tués

En plus du départ de Sloane, cette saison 18 sera marquée par deux décès tragiques. Le pire dans tout ça ? Ces disparitions, qui vont logiquement bouleverser la vie de nos agents préférés, ne seront pas liées entre elles et seront à l'inverse le fait de deux situations totalement différentes. Préparez vos mouchoirs, il sera difficile de ne pas verser de larmes devant votre télévision.

De nouveaux secrets dévoilés

Avant ces drames, la saison 18 de NCIS débutera néanmoins de la plus belle des façons. Oui, c'est le 400ème épisode de la série qui marquera le lancement de cette nouvelle année. Et pour fêter cet incroyable anniversaire, les créateurs ont décidé de s'intéresser au passé de Gibbs et Ducky, et plus particulièrement à leur rencontre. Autrement dit, attendez-vous à quelques révélations savoureuses au sujet de leur longue amitié.

Torres / Bishop, ça avancera

Il est encore trop tôt pour savoir si Torres et Bishop seront réellement les nouveaux Tony/Ziva de la série, mais la possibilité de voir les deux agents se mettre en couple grandira un peu plus cette saison. Interrogé à ce sujet, Wilmer Valderrama a en effet révélé que la direction de ce duo surprendra le public, "L'exploration des relations entre les personnages et tout ce qui va avec, c'est toujours un mystère. Mais je ne crois pas que l'on fera quelque chose qui a déjà été vu dans la série. On va définitivement tenter de travailler sur quelque chose de différent". Vivement, on en a marre d'attendre !

Bientôt la fin ?

Pour terminer, sachez que la saison 18 de NCIS pourrait être la dernière de la série. D'après les récentes rumeurs, alors qu'il sera en fin de contrat au printemps prochain, Mark Harmon - l'interprète de Gibbs aurait décidé d'arrêter l'aventure. Or, si la fiction policière a déjà survécu à de nombreux gros départs, les producteurs ne seraient cette fois-ci pas très chauds à l'idée de la poursuivre sans le leader de la team. Attention, rien n'est encore acté - il se murmure également que l'acteur pourrait finalement accepter un rôle mineur l'an prochain afin de sauver la série, mais la fin semble plus proche que jamais.