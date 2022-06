Nabilla Benattia maman pour la 2ème fois : son bébé avec Thomas Vergara est né !

L'année 2022 continue et la valse des naissances aussi ! Après la venue au monde du fils de Nehuda et Ricardo Pinto, celle du troisième enfant de Vitaa et du fils d'Amel Bent, c'est Nabilla Benattia qui replonge dans les biberons et les couches.

Nabilla Benattia et Thomas Vergara parents pour la deuxième fois

Ce dimanche 5 juin 2022, Nabilla Benattia et Thomas Vergara ont annoncé la naissance de leur deuxième enfant. Un peu plus de deux ans après l'arrivée de leur fils Milann, c'est un garçon que le couple qui s'est rencontré dans Les Anges a accueilli, la maman ayant posté un coeur bleu en légende de cette belle annonce ! Sur Instagram, l'heureuse maman a dévoilé le visage de son bébé et son prénom original : Leyann !