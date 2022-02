Nabilla Benattia enceinte de son deuxième enfant avec Thomas Vergara : ils confirment attendre un bébé

Nabilla sur ses envies de bébés : "C'est mieux deux, trois ou quatre" enfants

Les anciens candidats de télé-réalité que vous aviez pu voir dans Les Anges ou dans leur propres émissions Allô Nabilla et Les Incroyables Aventures de Nabilla et Thomas en Australie sur NRJ12 n'ont jamais caché leur envie d'agrandir leur famille.

"Je vous dis la vérité. Personnellement, je ne me vois pas avoir qu'un enfant. Moi j'ai mon frère et je sais que si je n'avais pas mon frère peut-être que je me sentirais un peu seule" avait ainsi déclaré Nabilla sur ses envies de bébés dans sa story Snapchat. En juin 2020, toujours sur Snap, la businesswoman avait ajouté : "Comme on veut quand même une grande famille, il faut qu'on ait les épaules larges. (...) Notre priorité, c'est notre fils et notre projet immobilier. Quand la maison sera terminée, on pourra peut-être penser à agrandir notre famille".

En octobre 2021, Thomas Vergara avait balancé sur Snapchat que Nabilla Benattia dévorait des tortillas. Elle disait avoir "trop envie de manger". Des fringales de femme enceinte ? Son mari lui avait en effet répondu : "Tu ne serais pas enceinte quand même ?". Peu de temps après, elle était allée faire des examens médicaux : "Je suis partie faire des tests sanguins parce que je n'arrête pas de vomir. Je ne sais pas trop ce que j'ai". De quoi faire persister les rumeurs de grossesse.