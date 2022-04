Nehuda maman : son 2ème enfant avec Ricardo Pinto est né !

Carnet rose chez les stars de télé-réalité ! Même s'ils se sont retirés du monde de la télé, Nehuda et Ricardo Pinto continuent de partager leurs quotidiens sur les réseaux sociaux. Et bonne nouvelle : ils sont devenus parents pour la deuxième fois ! Après la petite Laïa, Nehuda a annoncé la naissance de son 2ème enfant, un petit garçon. Toutes nos félicitations à la maman et au papa !

Nehuda annone la naissance de son 2ème enfant sur Snapchat