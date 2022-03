Nehuda enceinte et hospitalisée : après l'angoisse, elle rassure sur la santé de son bébé

Alors qu'ils devaient faire leur retour dans Les Vacances des Anges 4 sur NRJ12, Ricardo et Nehuda ont été virés du programme après une bagarre supposée avec des habitants de La Réunion. Suite à ça, ils s'étaient fait discrets sur les réseaux et s'étaient séparés puis remis ensemble. Oui, c'est compliqué à suivre ! Au final, les deux candidats de télé-réalité se sont re (re re) séparés. Et en dévoilant cette nouvelle rupture en novembre dernier, Nehuda annonçait aussi être enceinte de leur deuxième enfant. Une grossesse qu'elle partage sur les réseaux avec ses hauts et ses bas.

Nehuda a inquiété ses abonnés

Ce week-end, Nehuda a inquiété ses abonnés. Sur Snapchat, la jeune maman a annoncé avoir été hospitalisée pour une forte fièvre qui mettait la santé de son bébé en danger, ce samedi 26 mars. "Je suis au bout de ma vie. Je suis à l'hôpital, j'ai l'impression que ma tête va exploser. (...) J'ai trop de fièvre et le coeur du bébé va trop vite. Mon coeur va trop vite et celui du bébé aussi. Du coup, pour l'instant, tant que son coeur ne ralentit pas, ils me gardent (...) Si le coeur du bébé qui va trop vite, trop longtemps après, ce n'est pas agréable pour lui, ça fatigue son coeur." avait expliqué l'ex-star du petit écran, qui ajoutait que Ricardo l'avait accompagnée à l'hôpital.

Elle rassure sur l'état de son bébé

Heureusement, Nehuda va mieux. Ce week-end déjà, la future maman avait confié que son bébé était en bonne santé. "Le bébé va bien, il est toujours au chaud. Moi aussi je fais aller, même si je me sens très mal, l'hôpital a préféré nous garder. On est tous les deux sous surveillance et pris en charge à l'hôpital" avait-elle confié. Ce lundi 28 mars, Nehuda a de nouveau partagé des nouvelles positives mais restait toujours hospitalisée. "Moi, ça va un peu mieux, le bébé, ça va, au niveau cardiaque, tout va bien. Je pensais sortir aujourd'hui, on attend la confirmation du médecin, mais a priori, ils veulent me garder encore (...) Je leur fais confiance, l'hôpital est super, le personnel est au top, donc j'en saurai un peu plus tout à l'heure, mais si l'état s'améliore, je me dis que le bébé ne peut qu'aller mieux lui aussi" explique-t-elle comme vous pouvez le voir en vidéo dans notre diaporama.