Ricardo et Nehuda prêts à se remettre en couple pour la naissance de leur 2ème enfant ?

Ricardo et Nehuda sur le point de se remettre en couple ?

Entre Ricardo et Nehuda, il y a des hauts et des bas, des ruptures et des remises en couple. Les candidats qui avaient été virés du tournage des Vacances des Anges 4 (ils avaient été évacués en urgence et la prod avait dû les remplacer au casting et changer de lieu de tournage après une grosse altercation), seraient toujours séparés. Mais ils seraient sur le point de se remettre en couple.

C'est ce que pense Wassim TV, qui a révélé avoir eu des infos de ses sources. "J'ai eu du nouveau sur Ricardo et Nehuda" a-t-il expliqué dans sa story Instagram, "Ils se sont pas remis ensemble mais ils se sont réconciliés et sont en très bons termes". Ricardo Pinto et Nehuda, qui seraient désormais réconciliés pourraient-ils retomber dans les bras l'un de l'autre ?