Nehuda enceinte de son 2ème enfant avec Ricardo, malgré leur rupture : elle rembarre les critiques

A propos de sa rupture avec Ricardo, le papa de ses enfants, Nehuda a expliqué : "L'amour n'est plus mais a laissé un dernier cadeau sur son chemin. Si j'en voulais pas ou si c'était une situation ingérable pour moi j'aurais avorté". "J'ai été séparée plus d'une fois et pourtant jamais j'ai regretté ma fille" a-t-elle ajouté, "Si c'était à refaire je referais. Je suis ravie, ma fille va être grande soeur" et c'est "tout ce que je voulais : deux pas plus, pas moins, et du même sang".