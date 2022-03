Nabilla Benattia enceinte : passage en urgence à l'hôpital, Thomas Vergara et sa femme ont eu "une grosse frayeur"

Après que des rumeurs sur une éventuelle grossesse ont circulé pendant plusieurs semaines, Nabilla et Thomas Vergara ont annoncé le 4 février 2022 qu'ils attendaient bien un deuxième enfant. Depuis, la star de la télé-réalité a plusieurs fois livré ses inquiétudes concernant le fait d'être maman une deuxième fois sur ses réseaux sociaux. "Je suis morte de trouille, j'ai peur. Je suis très angoissée. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir" a-t-elle notamment expliqué. Ce mercredi 23 mars, ce sont cette fois des problèmes de santé qui ont préoccupé la jeune femme et son mari.

Nabilla emmenée d'urgence à la clinique

En effet, la maman de Milann a ressenti une forte fatigue et des contractions. Elle était vraiment mal en point et Thomas Vergara a dû l'emmener d'urgence voir un médecin. En voiture en direction de la clinique, il explique : "Bon, aujourd'hui, Nabilla est très fatiguée. Elle a eu des petites contractions. Donc là, on va voir le médecin. Ce matin, elle nous a fait une grosse frayeur, donc on a sauté dans le taxi pour aller voir le médecin. Là, ça a l'air d'aller, mais ce matin, c'était très compliqué". "J'espère ne pas accoucher tout de suite", ajoute celle dont le terme est prévu pour le mois de juin.

Heureusement, plus de peurs que de mal pour les jeunes mariés ! "J'ai fait des prises de sang et il y a des petits déficits de plein de petites choses", révèle la star, avant que son mari ne prenne la parole : "Elle ne mange pas assez de fer, elle a fait de l'anémie". Les médecins ont donc conseillé à la future maman de se reposer. "Ça va mieux, beaucoup de repos, de fer, et beaucoup d'eau" confie Thomas, rassuré.