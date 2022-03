Nabilla Benattia bientôt maman une deuxième fois et terrifiée : "j'ai honte de dire que j'ai peur"

Des rumeurs sur une éventuelle grossesse de Nabilla Benattia ont circulé pendant plusieurs semaines. Finalement, c'est le 4 février 2022 que la star de télé-réalité et son mari Thomas Vergara les ont confirmées en annonçant qu'ils attendent bien un deuxième enfant. Or, ce qui devrait faire le bonheur de la jeune femme semble au contraire la terrifier. Ce mercredi 16 mars 2022, Nabilla est une nouvelle fois apparue les larmes aux yeux dans sa story Snapchat. "Je suis morte de trouille, j'ai peur. Je suis très angoissée. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir" a-t-elle notamment expliqué.

"J'ai honte de dire que j'ai peur"

"Je me dis que ça va aller, mais j'ai quand même vraiment peur. C'est quelque chose que j'ai beaucoup caché, parce que j'ai honte de dire que j'ai peur. La vérité c'est que j'ai trop peur. Je ne sais pas comment je vais faire", a-t-elle ensuite poursuivi. L'origine d'une telle inquiétude ? Nabilla ne se sent pas légitime pour un tel rôle, "Je me transforme en maman de deux enfants. Ce n'était pas prévu et dans ma tête j'ai l'impression d'être encore une enfant. J'essaie de faire l'adulte, mais en vrai je ne le suis pas du tout. J'ai un gros côté enfant en moi qui n'est pas encore parti et donc je flippe".

Et à en croire celle qui a eu son propre documentaire sur Amazon Prime, il lui arrive régulièrement de ressentir physiquement ces peurs : "C'est un sentiment que je ressens très souvent. Quand je me réveille le matin, j'ai une petite angoisse. Je n'ai pas forcément envie d'aller voir un psy. Je sais que ça va se faire naturellement, mais je pense que j'ai peur des responsabilités".

"Je pense que je suis trop sensible avec mon fils"

Enfin, la maman de Milann, qui avait déjà dévoilé ses inquiétudes à ses fans, a également tenu à évoquer sa relation avec son fils. Tandis que celui-ci la réclame souvent, Nabilla a révélé que ce n'était pas si simple tous les jours d'être maman. "Je pense que je suis trop sensible avec mon fils. Je n'arrive pas à être dure. Quand je lui dis non je souffre et quand je le vois pleurer, je ne le montre pas mais je souffre de l'intérieur. Je me dis que déjà ce n'est pas facile tous les jours avec mon fils alors là..." s'est-elle ainsi inquiétée, avant de tout de même tenter de relativiser : "Mais ça va aller"... Nous en sommes persuadés !

Que Nabilla se rassure, il n'y a aucune honte à avoir. Chaque futur parent passe par cette étape et ces réflexions. Et le fait même qu'elle s'en inquiète montre à quel point c'est important pour elle et qu'elle s'en soucie. La preuve qu'elle a tout pour être une bonne maman.