Nabilla enceinte, elle dévoile ses inquiétudes : "comment je vais faire pour aimer les deux enfants pareil ?"

Si des rumeurs circulaient depuis plusieurs semaines, plus de doutes, Nabilla a enfin annoncé qu'elle était enceinte de son deuxième enfant ! "Nous avons gardé ce petit secret un long moment afin de profiter pleinement de notre bonheur en famille, mais aujourd'hui il est temps de partager mon bonheur avec vous. Mon ventre s'arrondit de jour en jour. Nous sommes très heureux de vous annoncer que nous attendons notre deuxième enfant" avait-t-elle écrit légende d'une photo d'elle entourée de son mari Thomas Vergara et de leur fils Milann tenant dans sa main une échographie, postée le 4 février dernier sur Instagram. Mais ce mercredi 16 février, Nabilla Benattia a dévoilé à ses fans ses inquiétudes concernant sa grossesse.

"J'ai peur"

En story Snapchat, l'ex-star de télé-réalité devenue influenceuse à succès qui s'est amusée des rumeurs de mère porteuse, a expliqué qu'elle se demandait si elle réussirait à aimer ses deux enfants de la même manière. "Comment je vais faire pour aimer les deux enfants pareil ? Parce que c'est vrai que, mon fils, je l'aime énormément, plus que je m'aime moi-même. Je ne me rappelle pas, quand j'étais enceinte de mon fils, si c'était déjà aussi fort ou pas. Je pense que oui, je ne sais plus en fait. C'est vrai que là, je me pose des questions. Je me dis 'Est-ce que ça va être pareil ? Est-ce que, dès que l'enfant va naître, l'amour va être décuplé tout de suite ?'" s'interroge-t-elle, avant de s'inquiéter : "Voilà, j'ai peur. C'est un peu bête de penser ça, mais pourtant c'est la vérité donc je ne m'en cache pas. Je me demande si je vais réussir à aimer les deux enfants pareil. Le même amour dans le coeur et tout". On rassure tout de suite Nabilla, bien sûr qu'elle aimera le futur nouveau-né autant que son petit Milann !