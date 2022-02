Nabilla Benattia enceinte, elle réagit aux rumeurs de mère porteuse : "Vous êtes fous"

Nabilla Benattia enceinte pour de faux ? "Vous êtes vraiment des psychopathes"

Il y a quelques jours maintenant, Nabilla Benattia Vergara a annoncé être de nouveau enceinte de son mari Thomas Vergara. Ils sont déjà parents d'un fils, Milann. Mais l'influenceuse est accusée de porter un faux ventre et de ne pas être enceinte pour de vrai. Plusieurs internautes pensent que l'ex-star de télé-réalité ment sur sa grossesse, qu'elle ne porterait pas son bébé et aurait fait appel à une mère porteuse. Pourquoi ? Parce qu'elle a attendu avant de dévoiler son baby bump et que son ventre arrondi n'était pas visible sur toutes les photos.

Dans sa story Snapchat de ce dimanche 13 février 2022, Nabilla a répondu aux rumeurs de fausse grossesse. "Pour les personnes qui disent que je fais appel à une mère porteuse, vous êtes vraiment des psychopathes. Je porterai mes enfants jusqu'au dernier si la santé me le permet. Et si je ne peux pas, je n'en ferai pas tout simplement" a ainsi assuré la it girl. D'ailleurs, la maman avait avoué que sa grossesse était déjà très avancée.